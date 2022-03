Beelitz

Beamte des Polizeireviers Beelitz stoppten am Donnerstagnachmittag ein Auto auf der B 2 an der Abzweigung nach Elsholz, dessen Fahrer 2,07 Promille beim Atemalkoholtest pustete. Der ältere Herr, der, wie die Polizei mitteilt, „auf fragliche Weise noch in der Lage war, das Auto zu führen“, wurde zur Blutprobe aufgefordert. Er musste danach seinen Führerschein abgeben und seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Von MAZonline