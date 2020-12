Beelitz

In zwei aufeinanderfolgenden Nächten haben unbekannte Täter auf dem Berliner Südring Auffahrrampen aus Aluminium von parkenden Tiefladern entwendet. Am Donnerstag bemerkte der Fahrer eines Schwerlasters auf dem Parkplatz Borker Heide der A9 in Richtung Leipzig, dass seine Rampen gestohlen waren. Sie hatten sich als Teil der Ladung ungesichert auf dem Lkw befunden. Während des Diebstahls hielt der Fahrer seine Ruhezeit, schlief und bekam vom Vorfall nichts mit.

Tags zuvor war es einem Tieflader-Fahrer ähnlich ergangen. Auch ihm wurden in der Ruhezeit Aluminium-Auffahrrampen von der Ladefläche gestohlen. Er stand auf dem Parkplatz Schieferberg der A 10 bei Ludwigsfelde.

Anzeige

Der Sachschaden aus beiden Diebstählen wird auf 6000 Euro geschätzt.

Von MAZonline