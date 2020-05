Gartenschau-Experte Michael Steinland sollte eigentlich Geschäftsführer der Landesgartenschau in Beelitz werden. Jetzt ist er Laga-Chef in Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt. Für den Beelitzer Bürgermeister kam der Wechsel überraschend. Aber es soll bereits einen neuen Gartenschau-Kandidaten für die Spargelstadt geben.