Das Werderaner Seniorenzentrum Haus am Zernsee beklagt ein drittes Corona-Opfer. Ein Bewohner starb im Krankenhaus an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus. Das mittelmärkische Gesundheitsamt hat unterdessen die Regeln zur Aufnahme von Krankenhauspatienten in Seniorenheimen deutlich verschärft.