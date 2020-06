Beelitz

Archäologische Funde auf dem Gelände der Landesgartenschau in Beelitz: Im Vorfeld des Wegebaus am künftigen Haupteingang ist in rund einem Meter Tiefe eine urgeschichtliche Begräbnisstätte entdeckt worden. Mitarbeiter der Firma Firma „Archäokontrakt“ fanden Keramikscherben, Holzkohle und Fragmente gebrannter Knochen. „Die Scherben haben leider keinerlei Verzierungen, deshalb lässt sich keine genauere zeitliche Einordnung treffen“, erklärt Archäologe Michael Böhm in einer Mitteilung der Stadt Beelitz.

Funde aus der frühen Eisenzeit

Die Funde deuten darauf hin, dass es auf dem Gelände bereits vor circa 2700 Jahren eine Siedlung gegeben haben muss. Befundlage und Struktur lassen laut Böhm auf Spuren aus der frühen Eisenzeit schließen. Die Entdeckungen passen zudem zu einer Siedlung, die bereits vor längerer Zeit weiter nordöstlich nachgewiesen wurden. Böhm vermutet, dass es am jetzigen Fundort noch weitere Urnengräber gibt.

Knochenfragmente gehören ebenfalls zu den archäologischen Funden. Quelle: Thomas Lähns/Stadt Beelitz

Die Fundstätte erstreckt sich über einen Bereich von rund 36 Metern Länge und bis zu sechs Metern Breite. Die Bodenarbeiten sind inzwischen abgeschlossen, sodass die Vorbereitungen für die Landesgartenschau weitergehen können. Alle relevanten Funde haben die Archäologen laut Stadtverwaltung geborgen – diese gehen an das Landesamt für Denkmalpflege.

80 Jahre alter Ehering gefunden

Schon vor einigen Wochen hatte sich das Gelände in Beelitz als wahre Schatzgrube entpuppt. Damals fand man auf einer ehemaligen Streuobstwiese einen 80 Jahre alten Ehering – Nachforschungen ergaben: Er war der Besitzerin einst beim Händewaschen vom Finger gerutscht und in die Toilette gefallen.

