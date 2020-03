Wer rastet, der rostet. Das trifft ganz besonders auf an Parkinson Erkrankte zu. Bewegung ist für sie die beste Therapie. Dabei gewinnt das Tanzen zunehmend an Bedeutung und kommt auch bei den Patienten im Neurologischen Fachkrankenhaus für Bewegungsstörungen/Parkinson der Kliniken Beelitz sehr gut an.