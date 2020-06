Beelitz

Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstag auf der A 9 bei Beelitz. Ein 52-jähriger Fahrer eines VW fuhr in Richtung Dreieck Nuthetal, als sein Auto infolge eines plötzlichen technischen Defekts langsamer wurde und schließlich stehen blieb. Eine hinter ihm fahrende 79-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Citroen auf den VW auf. Die Fahrerin, sowie ein 80-jähriger Insasse und eine 83-jährige Insassin ihres Fahrzeugs wurden leicht verletzt.

80-Jähriger muss ins Krankenhaus

Die Frauen wurden am Unfallort von Rettungskräften behandelt. Der 80-Jährige Mitfahrer kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des VW blieb unversehrt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 12 000 Euro geschätzt. Beide mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme war die Fahrbahn etwa eine Stunde voll gesperrt.

