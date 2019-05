Beelitz

„ Beelitz ist schon schön geworden, da kann man nicht meckern“, sagt Dieter Szellatis. „Man muss sich nur einmal die Kreuzung am Deutschen Haus angucken und zurückdenken, wie es dort früher ausgesehen hat“, sagt der Beelitzer, der in der Wendezeit vor 30 Jahren den ersten Runden Tisch in Beelitz mitbegründet hat. Er findet es richtig, dass die Stadt in den vergangenen Jahren marode Häuser an entscheidenden Stellen gekauft hat, „um sie zu sanieren und einer sinnvollen Nutzung zuzuführen“. Szellatis spricht in dem Fall von „gut angelegtem Steuergeld“, das man zumindest teilweise über Mieteinnahmen oder Eintrittsgelder wieder zurückholen könne. „Wenn die Stadt das nicht gemacht hätte, wären die Häuser an der Kreuzung heute noch Ruinen“, sagt er.

Die Rettung und Neueröffnung des Deutschen Hauses als letzte der vier einstmals maroden Ecken an der Beelitzer Hauptkreuzung war einer der Schlusspunkte der zu Ende gehenden Wahlperiode und gehörte mit zu den unbestrittenen Erfolgen des Bürgermeisters und einer Stadtverordnetenversammlung, die die meisten ihrer Weichenstellungen einstimmig oder mit großer Mehrheit beschlossen und so einiges auf den Weg gebracht hat. Beelitz kann sich zum Beispiel auch darauf freuen, 2022 die Landesgartenschau auszutragen, die in der kommenden Wahlperiode wohl auch die größte Herausforderung sein wird.

Eröffnung des Deutschen Hauses im Februar 2019. Quelle: Anne Knappe

In den Debatten der vergangenen fünf Jahre fiel freilich auf, dass Gegenreden und kritische Nachfragen von den großen Mehrheitsfraktionen mitunter als lästig empfunden wurden, als wären sie eine Bremse des Fortschritts. Dem Klima in einem neuen Stadtparlament würde es gut tun, Rede und Gegenrede als belebendes Element im Ringen um gute Lösungen zu nutzen und sich in Erinnerung zu rufen, dass Widerspruch zu einer Demokratie dazu gehört, dass er das Salz in der Suppe ist und keine Majestätsbeleidigung.

Mut zur Vielfalt auf den Feldern

Für Szellatis ist es eine Freude, zum Beispiel in der Adventszeit durch Beelitz zu fahren. „Es ist wunderschön, wie die Stadt da geschmückt ist.“ Er macht keinen Hehl daraus, dass er mit der Entwicklung der Spargelstadt insgesamt sehr zufrieden ist. Probleme hat er allerdings damit, dass inzwischen jedes Jahr im Frühjahr, wenn woanders die Landschaft zu grünen beginnt, rund um Beelitz die Folien auf den Spargelfeldern das Bild bestimmen. „Für mich ist das eine kranke Entwicklung, nur um alles noch frühzeitiger auf den Markt zu bringen“, sagt er und fordert Mut zur Vielfalt auf den Feldern und ein Ende der Monokultur. Zur Wahrheit gehört dazu, dass in der zu Ende gehenden Wahlperiode der Verein Blühstreifen Beelitz, die Stadt und Spargelbauern eine Vereinbarung abgeschlossen haben, neue Blühflächen im Spargelland zu schaffen.

„Ich bin grundsätzlich Optimist. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren war gut und es ist eine Menge angepackt worden“, sagt der Fichtenwalder Heinrich Dankers, Vorsitzender des Fördervereins der Feuerwehr in seinem Heimatort. Er habe aber das Gefühl, „dass wir immer ein bisschen mehr kämpfen müssen als die Spargelstadt, damit Fichtenwalde Beachtung findet“. Die Blumenkübel in den Straßen von Fichtenwalde „stehen jedenfalls nicht so im Fokus wie die Blumenkübel vor dem Rathaus in Beelitz“, sagt Dankers und spricht von „ Beelitz first“, um gleich danach hinzuzufügen: „Wenn man sich aktiv meldet, dann passiert aber auch etwas.“ Fichtenwalde zum Beispiel hat jetzt eine neue Sporthalle – 2018 wurde sie eröffnet und damit ein 17 Jahre langes Tauziehen um das Projekt endgültig beendet. Für ihn sind das Zeichen, dass ein Umdenken schon stattgefunden hat. Von den am 26. Mai neu zu wählenden Stadtverordneten wünscht er sich, „immer daran zu denken: Beelitz besteht aus zwölf Ortsteilen“.

Noch ungelöst ist der Streit um die Altanschließer-Beiträge

Noch nicht beendet ist in der Spargelstadt der Streit um die Altanschließer-Beiträge, merkt Szellatis an. „Man wird von einem Gerichtsverfahren zum nächsten vertröstet“, sagt er und appelliert ans künftige Stadtparlament: „Löst dieses Problem endlich.“ Er ist selbst Betroffener, hat 3200 Euro gezahlt für einen Abwasseranschluss, der bereits in den 1920er Jahren gelegt wurde. „Mein Großvater hat in Eigenleistung die Gräben zur Straße geschippt“, erzählt er und nennt es eine Ungerechtigkeit, mehr als neun Jahrzehnte danach noch einmal einen Anschlussbeitrag dafür zu verlangen. Diese Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen, „ist auch eine politische Aufgabe, der sich die Stadtverordneten widmen sollten“, sagt er.

Von Jens Steglich