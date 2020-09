Beelitz

Gegen die geplante Fällung alter Eichen an der Brücker Straße (B 246) in Beelitz formiert sich Widerstand. „Es ist nicht einzusehen, dass in Zeiten des Klimawandels diese alten, gesunden Bäume für den Ausbau einer Straße geopfert werden“, sagte Kerstin Pahl, Vorsitzende des Beelitzer Ortsverbandes der Grünen. Protest gegen die Beseitigung der 120 Jahre alten Bäume kommt auch von der Bürgerinitiative Naturwald. „Diese großen Bäume binden wesentlich mehr Kohlendioxid als die kleinen Bäume, die nachgepflanzt werden sollen“, sagte BI-Sprecherin Meike Johannink. Die Initiative hatte sich 2019 im Kampf gegen einen damals geplanten Insektizid-Einsatz in Wäldern um Fichtenwalde gegründet.

Die Beelitzer Grünen starten eine Petition und eine Plakataktion

Die Beelitzer Grünen wollen eine Petition starten und Unterschriften gegen die Fällung der Eichen sammeln, die dem Landesstraßenbetrieb übergeben werden sollen. Zudem planen sie eine Plakataktion in der Brücker Straße, die der Landesbetrieb ab März 2021 ausbauen will (die MAZ berichtete). An allen 13 Eichen, die gefällt werden sollen, wollen sie Plakate anbringen. An einem Baum wird dann stehen „Ich soll weg“ und an den anderen Eichen: „Ich auch!“

Gutachter: Bäume sind vital und standsicher

Bei den Eichen handelt es sich laut Kerstin Pahl um „Biotopbäume mit geschützten Fledermäusen, die dort ihre Höhlen haben.“ Es gebe keine Notwendigkeit, die Bäume aus Sicherheitsgründen zu fällen. „Wir wollten zum Zustand der Bäume eine unabhängige Meinung hören und haben das prüfen lassen“, sagte sie. Der Ortsverband der Grünen hatte diese Woche den Baumgutachter Mario Zeidler aus Paretz beauftragt, die betroffenen Eichen an der B 246 zu untersuchen. In seinem Gutachten kommt er zu dem Ergebnis, dass die Stileichen, denen die Fällung droht, vital, gesund und standsicher seien. Nur fünf der untersuchten Bäume in der Brücker Straße würden leichte Schäden aufweisen, die aber deren Vitalität und Standsicherheit nicht beeinträchtigen. Der Gutachter geht davon aus, dass die Bäume, die einen Stammumfang von 217 bis 434 Zentimetern haben, „mindestens noch 50 Jahre stehen“. Er widerspricht damit Einschätzungen, die Bäume hätten lediglich noch eine Standzeit von fünf bis zehn Jahren.

Pflegeschnitte im Jahr 2015 haben die Bäume wieder vitaler gemacht

Die sogenannten Revitalisierungsschnitte, die vor fünf Jahren an den Eichen vorgenommen wurden, lobt der Gutachter. Sie seien gut ausgeführt worden. Nach solchen Pflegeschnitten können Bäume auch eingehen. „In diesem Fall haben sie davon profitiert. Die Bäume sind bis in die Spitzen grün und vital“, sagte Kerstin Pahl. Die gelobten Pflegeschnitte hatte die zuständige Straßenmeisterei veranlasst, nachdem im Sommer 2015 ein Ast von einer Eiche auf die Straße gekracht war. Fünf Jahre später haben auch zwei Experten der Bürgerinitiative Naturwald die betroffenen Bäume in Augenschein genommen und kommen zu dem Schluss: „Nichts deutet auf ein baldiges Absterben hin.“

Kritiker wollen Gespräch mit Landesstraßenbetrieb suchen

„Wir wollen auch mit dem Landesbetrieb ins Gespräch kommen, um eine Lösung zu finden, bei der alle Bäume erhalten bleiben können“, sagte Kerstin Pahl. Sie zweifelt an, dass Alternativen geprüft wurden, die beides ermöglichen: Den Bau eines Gehwegs und den Erhalt der ortsbildprägenden Eichen.

„Beides geht nicht. Sonst hätten wir die Planung so gemacht, dass die Bäume erhalten werden können“, sagte Frank Schmidt, Chefplaner des Potsdamer Landesstraßenbetriebes. Es liege nicht am Zustand der Bäume, sondern am fehlenden Platz zwischen den Zäunen an den Privatgrundstücken und der Straße.

Landesbetrieb : Für Gehweg und Bäume fehlt der Platz

„Für Gehwege gibt es Regelbreiten, damit sie auch für Menschen in Rollstühlen oder mit Rollatoren genutzt werden können. Den Gehweg bekommt man an der Brücker Straße nicht hin, wenn man die 13 Bäume stehen lässt“, sagte Schmidt. Es gehe hier auch um Verkehrssicherheit. Sich den Platz auf der anderen Seite bei den Privateigentümern zu holen, hält er für keine gute Idee: „Wenn man in privates Eigentum eingreift, kann man das Projekt auf Jahre vergessen, weil es sich langen hinziehen wird.“ Der Landesbetrieb werde bei den Nachpflanzungen nicht kleine Bäumchen einsetzen, sondern bereits größere, dickere Bäume nachpflanzen, kündigte er an. Allerdings sollen nur acht Bäume am Eingriffsort in der Brücker Straße gepflanzt werden. Schmidt begründet das wieder mit dem dann fehlenden Platz für den Gehweg.

Anwohner der Nebenstraßen fürchten Umleitungsverkehr Anwohner von Nebenstraßen fürchten beim Ausbau der Brücker Straße (B 246), dass der Umleitungsverkehr sich durch ihre erst jüngst ausgebauten Anliegerstraßen wälzt. Betreffen würde das unter anderem die Kantstraße, Friedrichshof und die Fritz-Reuter-Straße, die als Schleichwege missbraucht werden könnten. „In Abstimmung mit der Stadt Beelitz werden wir eine Lösung finden, um die Anlieger dort zu schützen“, sagte Frank Schmidt vom Landesstraßenbetrieb der MAZ. Die offizielle Umleitung soll über die L 88 in Beelitz-Heilstätten und die A 9 führen. Während der Bauzeit voraussichtlich von März bis Dezember 2021 soll die Brücker Straße voll gesperrt werden.

Von Jens Steglich