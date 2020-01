Während im Kasino die Offiziere feiern und am Brandenburger Tor Ossis und Wessis gemeinsam ins neue Jahr rutschen, bekommen die einfachen NVA-Soldaten zu Silvester 1989 nicht einmal ein Schlückchen Sekt. In einer Beelitzer Kaserne löst das einen Streik aus – der umfassende Veränderungen in der Armee der DDR zur Folge hat.