Beelitz

Auf der Autobahn 9 kam es am Donnerstagabend zwischen Beelitz-Heilstätten und Beelitz in Richtung Leipzig zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten. Ein BMW überholte auf der linken Spur, als er offenbar auf regennasser Fahrbahn mit seinem Auto ins Schleudern geriet. Dabei kollidierte er mit einem Audi, der auf der mittleren Spur unterwegs war. Der BMW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte gegen die Schutzplanke, riss einen Baum um und kam am Wildschutzzaun zum Stehen.

Audi fuhr über alle drei Fahrspuren

Nach dem Aufprall stieß auch der Audi gegen eine Schutzplanke, kam dann von links über alle drei Fahrstreifen nach rechts ab und dort zum Stehen.

Der 39-jährige BMW-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-jährige Audi-Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Der Sachschaden wird auf 53 000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Ursache des Unfalls ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass der BMW mit unangepasster Geschwindigkeit fuhr.

Von MAZonline