Der Investor des neuen Wohnquartiers in Beelitz-Heilstätten peilt einen Baustart im Sommer an. Zuerst soll eine Kita entstehen. 250 Wohnungen und 400 Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser sind zudem geplant. Noch aber steht eine Prüfung des Landkreises an und auch die Forstbehörde will den Bebauungsplan checken.