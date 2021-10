Naturschutz in Beelitz - So streng wie in Fichtenwalde soll der Baumschutz in ganz Beelitz werden

Seit langem bangen die Fichtenwalder um den waldigen Charakter ihres Ortes. Eine Baumschutzsatzung soll Kahlschlag auf weiteren Bauflächen verhindern – ein Modell, das Vorbild für die ganze Stadt Beelitz sein kann.