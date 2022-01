Beelitz: Amerikanische Sprengstoff-Mine im Keller gefunden

Kanin

Ein Sprengstoff-Mine musste am Freitagabend aus einem Hauskeller in Kanin (Beelitz) geborgen werden. Sie wurde vom neuen Eigentümer des Hauses beim Ausräumen des Kellers entdeckt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

600 Gramm Sprengstoff in Kriegsmine in Beelitz

Durch Fachleute des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wurde bekannt, dass es sich um eine amerikanische Personenmine M16 handeln könnte, die erst nach dem zweiten Weltkrieg entwickelt wurde. Darin sind rund 600 Gramm TNT-Sprengstoff enthalten. Die Polizei verständigte eine Spezialeinheit des Landeskriminalamts, die für unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) verantwortlich ist, damit die Mine gesichert wird. Es wird nun wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Von MAZonline/pede