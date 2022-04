Beelitz

Mindestens zehn Betroffene aus den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming haben am Mittwoch und Donnerstag ein vermutlich betrügerisches Mahnschreiben einer Anwaltskanzlei erhalten, in dem es um Geldforderungen aus einer Lotterie geht. In dem Brief wurden die Adressaten aufgefordert, einen dreistelligen Betrag an eine Anwaltssozietät zu zahlen und dafür ein Lastschriftmandat auszustellen. Die Betroffenen hatten jedoch nie an einer solchen Lotterie teilgenommen und erstatteten Anzeige bei der Polizei wegen versuchten Betrugs. Ein Schaden entstand nicht.

Von MAZonline