Beelitz

Am frühen Freitagabend schrillten im gesamten Amt der Stadt Beelitz die Sirenen. Der Grund: Der Brand eines großen Gebäudes einer Firma. Dort sollte wohl starker Rauch und ein Feuerschein zu sehen sein, so die Meldung aus der Feuerwehrleitstelle in Brandenburg an der Havel.

Zügig wurde Großalarm ausgelöst und somit alle Ortschaften der gesamten Stadt Beelitz alarmiert – von Buchholz über Zauchwitz bis hin nach Fichtenwalde. Zuerst trafen die Kameraden der Feuerwehr aus Beelitz ein und erkundeten unter schweren Atemschutz die erste Lage vor Ort.

75 Einsatzkräfte aus dem Beelitzer Stadtgebiet im Einsatz

Es wurde gleich eine Drehleiter in Stellung gebracht, um mit einem sogenannten Wasserwerfer einen schnellen Angriff gegen die Flammen vorzunehmen. Auch wurden zwei sichere Wasserleitungen aus vielen verlegten Schläuchen hergestellt. Einmal aus einer benachbarten Kiesgrube und einmal aus einem Auffangbecken, welches sich in der Nähe befand. Nach circa 20 Minuten waren etwa 75 Einsatzkräfte des gesamten Stadtgebietes vor Ort.

Glücklicherweise war das Szenario ein von den Führungskräften der Wehr geplante Großübung. Simuliert wurde, dass die dortige Lagerhalle im vollen Ausmaß an Flammen stand. Somit wurde auch eine mobile Einsatzleitung hergerichtet.

Rund 75 Feuerwehrleute nahmen an dem Übungseinsatz teil. Quelle: Julian Stähle

Das alles beanspruchte zwar viel Zeit, aber genau darum geht es bei solch einer Übung, um im Ernstfall schneller und effektiver handeln zu können. Im Nachhinein wurde auf dem Gelände mit allen freiwilligen Kameraden und den Führungskräften eine Zusammenfassung der Großübung durchgeführt, Stärken und Schwächen des Einsatzes analysiert und Verbesserungsvorschläge eingebracht.

Anschließend fassten alle mit an, räumten alle Schlauchleitungen wieder zusammen und kehrten alle gesund und munter wieder in ihre Gerätehäuser zurück – in der Hoffnung, dass so ein Großeinsatz nie tatsächlich passieren wird.

Von Julian Stähle