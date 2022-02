Beelitz-Heilstätten

Die Unternehmensgruppe Recura, zu der auch die Kliniken in Beelitz-Heilstätten gehören, ist von den Fachmagazinen Focus Money und Deutschland Test mit dem Siegel „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2022“ ausgezeichnet worden. Es ist bereits der fünfte Titel infolge. Schon in den Vorjahren errang der mittelständische Konzern beim Ausbildungsranking jeweils die Plätze 1 und 2 im Gesundheitswesen. „Damit werden die bestmöglichen Bedingungen für den beruflichen Nachwuchs in der Gesundheitsbranche bei Recura erneut durch eine externe Fachjury bestätigt“, teilte ein Unternehmenssprecher mit.

600 Azubis lernen an Recura-Akademie

Derzeit bildet die Recura-Unternehmensgruppe unter anderem Pflegefachkräfte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Erzieher und Kauffachleute im Gesundheitswesen sowie für die Bürokommunikation aus. In der zum Verbund gehörenden Recura-Akademie erlernen aktuell mehr als 600 junge Auszubildende Gesundheits- und Pflegeberufe. Die angehenden Fachkräfte profitierten in den Recura-Einrichtungen demnach „von einer eng verzahnten Abstimmung zwischen Theorie und Praxis, der intensiven Betreuung durch Praxisanleiter und Sozialarbeiter sowie von der kontinuierlichen Einbindung in den Arbeitsalltag“.

„Wir bilden über den eigenen Bedarf aus“

„Wir bilden weit über unseren eigenen Bedarf aus. Das ist Ausdruck unseres gesellschaftlichen Anspruchs. Es macht uns stolz und freut uns für unsere Schülerinnen und Schüler, dass wir ihnen mit der Auszeichnung als Deutschlands Top-Ausbildungsbetrieb einen richtig guten Rückenwind mit in ihr Berufsleben geben können. Viel Erfolg!“, sagte Beatrix Buttenberg, Geschäftsführerin der Akademie der Recura.

Die Studie wurde von Focus Money und Deutschland Test an das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) in Auftrag gegeben. Das IMWF wurde bei der Analyse wissenschaftlich durch das Hamburgische Welt-Wirtschaftsinstitut (HWWi) begleitet. Befragt wurden für die Erhebung die 20.000 größten deutschen Unternehmen in Deutschland.

Von maz-online/jst