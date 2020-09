Beelitz-Heilstätten

Die Stadt Beelitz arbeitet an einer Konzeption für den ruhenden Verkehr, um das Parkplatzproblem im boomenden Beelitz-Heilstätten mit seinen Besuchermagneten Baumkronen- und Barfußpark zu lösen. Die Rede ist dabei auch von Parkhäusern. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, soll ein Parkhaus gegenüber dem Feuerwehrtechnischen Zentrum entstehen, das Bestandteil des Bebauungsplanes für den geplanten Verwaltungsstandort des Landkreises Potsdam-Mittelmark in Heilstätten ist.

Am künftigen Verwaltungsstandort ist ein Parkhaus geplant

Die Beelitzer Stadtverordneten haben am Dienstag beschlossen, den B-Plan aufzustellen. Sie setzten damit das Planverfahren in Gang, in dem es auch eine Verkehrsuntersuchung geben wird. Im Rahmen der Standortkonzeption des Landkreises sei zu klären, wie das dort geplante Parkhaus gegebenenfalls durch die Besucher des Baumkronenpfades mitgenutzt werden könne, teilte die Stadt mit.

Investor will Mobilitätskonzept für neues Quartier erarbeiten

Ein weiteres Parkhaus soll im Bereich des jetzigen Park-and-Ride-Platzes am Bahnhof in Beelitz-Heilstätten entstehen. So sieht es der bereits beschlossene Bebauungsplan für den Teilbereich 1 des neuen Wohnquartiers vor, das die KW-Development bauen will. Investor Jan Kretzschmar, Geschäftsführer der KW-Development, hat zudem für das neue Viertel ein „innovatives Mobilitätskonzept“ angekündigt, das noch erarbeitet wird.

„Bereits absehbar ist, dass die momentan vorhandenen Parkplätze des Baumkronenpfades langfristig nicht ausreichen werden. Wie die Parkplätze erweitert werden können, ist noch zu klären. Gegebenenfalls muss der gültige Bebauungsplan in diesem Bereich geändert werden“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt.

In den Ferien parkten Besucher an einigen Tagen wild an der L 88

In den Sommerferien waren die Parkprobleme am Baumkronen- und Barfußpark deutlich sichtbar geworden. An einzelnen Tagen war der Andrang so groß, dass Besucher ihre Autos wild an der Landesstraße 88 abstellten. Die Lage hat sich nach den Ferien zwar wieder entspannt, aber der nächste Ansturm kommt bestimmt.

Georg Hoffmann, Geschäftsführer der Heilstätten Projektgesellschaft (HPG), die den Baumkronenpfad betreibt, erinnert daran, dass er vor dem Bau des Touristenzieles den Genehmigungsbehörden gesagt hat, man brauche drei Hektar für Parkplätze. „Genehmigt hat man uns 0,6 Hektar. Wir haben kein Parkplatzproblem, sondern ein Genehmigungsproblem“, sagte er.

