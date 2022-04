Beelitz-Heilstätten

80 Feuerwehrleute aus Potsdam-Mittelmark haben Beelitz-Heilstätten am Freitag von einem salzig-saurem Geruch befreit. ein Baggerfahrer kam zur Sicherheit in ein Krankenhaus. Dies hat Kreisbrandmeister Jens Heinze der MAZ berichtet.

Ein Fahrer hat bei Bauarbeiten nahe des großen Parkplatzes für Besucher der Landesgartenschau (Laga) mit seinem Bagger zwei Glasbehälter ausgegraben. Aus diesen strömte ein für alle Bauarbeiter sowie Passanten unangenehmer Geruch. „Die beiden Behälter sehen ungefähr wie früher verwendete Einweggläser, die jeweils ungefähr zwei Liter Flüssigkeit fassen, aus“, erläuterte Kreisbrandmeister Heinze. In dem einen Glas habe sich hochkonzentrierte Säure sowie in dem anderen Behälter Lauge, sagt Heinze weiter. Nachdem die Inhalte mit Hilfe von Messgeräten identifiziert wurden, sind beide Gläser in Spezialbehälter gesteckt worden und einer Firma zum fachgerechten Entsorgen übergeben worden.

Die Bodenbereiche, auf die Flüssigkeit ausgelaufen ist, sind von den Kameraden mit einer Spezialflüssigkeit neutralisiert worden. Vertreter der Umweltbehörde des Landkreises haben geprüft, ob Boden ausgetauscht werden muss. Die 80 Feuerwehrleute kamen aus Beelitz, Seddiner See, Treuenbrietzen, Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow. Mitarbeiter einer Einheit des Landkreises überflogen den Fundort der Gläser mit Drohnen. Dabei ist ebenso geprüft worden, wie stark die Luft mit den Chemikalien verschmutzt war.

Von Elke Kögler