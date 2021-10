Beelitz

Wie es passierte, dass Ingeborg Henneberger das „Windkind“ erfand, kann sie nicht genau sagen. Die Idee kam einfach. Sie war an einem Herbsttag 2019 im Beelitzer Ortsteil Buchholz spazieren, hinter dem es „massig Spargelgräben gibt“, erzählt die 77-Jährige. Dabei beobachtete sie, wie der Sturm eine Wand aus Sand emporhob. Das war der Auslöser und dann entwickelte sich eine kleine Geschichte rund um das Windkind, das mit seiner Familie im Turm der Beelitzer Stadtpfarrkirche lebt. Was Vater Sturm, Frau Wind und das Kind dort und auf den Spargelfeldern treiben, hat Ingeborg Henneberger aufgeschrieben und mit den Beelitzer „Malweibern“ illustriert.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ein Buch schreiben kann ich“

Damit folgten die Frauen einem Aufruf des Bürgermeisters Bernhard Knuth an die Bewohner der Spargelstadt, sich mit eigenen Ideen an der Landesgartenschau 2022 zu beteiligen. Die Freude auf das große 201-tägige Event in der Stadt ist bei Ingeborg Henneberger groß: „Ich liebe Blumen und Kreativität und finde es toll, dass der Bürgermeister den Mut hatte, das für einen relativ kleinen Ort anzunehmen“, sagt sie. Als sie den Aufruf sah, fühlte sie sich sofort angesprochen und fragte sich, welchen Teil sie leisten kann. „Graben? Hacken? Nein. Aber ein Buch schreiben kann ich.“ Mit Fragmenten ihrer Idee sprach sie bei Bernhardt Knuth vor. Die Stadtverwaltung gab das Buch nun im Oktober heraus. Gesetzt wurden Manuskript und Bilder von der Gestaltungsbeauftragten der Gartenschau, Susanne Noé.

Das Windkind-Buch ist ein Gemeinschaftswerk der Beelitzer Malweiber. Ingeborg Henneberger lieferte den Text. Quelle: Laga Beelitz

Die Ideengeberin Ingeborg Henneberger wuchs in Beelitz auf. „Ich wollte schon immer Lehrerin werden, der Kinder wegen“, sagt die Mutter einer erwachsenen Tochter. Der Berufswunsch erfüllte sich: Zunächst wurde sie Lehrerin in Wittbrietzen, danach, im Jahr 1993, wechselte sie an die Diesterweg-Grundschule am Rande der Beelitzer Altstadt in der Clara-Zetkin-Straße. Insgesamt 43 Jahre war sie als Lehrerin tätig und blieb der Schule auch über den Renteneintritt hinaus erhalten.

Corona kam dazwischen

Denn gemeinsam mit einer Musiklehrerin, die den Chor leitete, inszenierte sie Theaterstücke mit den Kindern und schrieb die Stücke. „Das habe ich noch bis 13 Jahre nach meinem Renteneintritt gemacht“, erzählt sie. Sieben Jahre zuvor hatte sie damit begonnen. Darüber hinaus hat Ingeborg Henneberger bereits ein Kinderbuch und einen Krimi veröffentlicht. Aber nicht nur das Schreiben liegt ihr, sondern auch das Malen. So verwundert es nicht, dass sie sowohl Mitglied im Lesekreis als auch bei den „Malweibern“ in Beelitz ist. Sie malte selbst schon als Kind und vertiefte ihre Kunst-Kenntnisse für die Schule über Weiterbildungen. „Kinderbilder waren mir immer eine Freude“, so die Buchholzerin.

Ihre Kolleginnen der „Malweiber“ beauftragte Ingeborg Henneberger damit, passende Bilder zu den Textabschnitten zu fertigen. „Ich wollte nicht jedes Bild allein machen. Jeder sollte sich mit einem beteiligen“, sagt sie. Während eine besser Landschaften zeichnen könne, sei die andere talentierter bei Gesichtern. Eigentlich wollte sie den vier anderen „Malweibern“ Ljudmilla Beuch, Edda Giera, Natalie Müller und Barbara Stamnitz ihre Geschichte vom Windkind bei einem persönlichen Treffen vorlesen. Aber Corona kam dazwischen und die „Malweiber“ durften sich nicht mehr treffen. Also ging sie zu jeder einzeln, oder telefonierte mit ihnen, und besprach die Motive. Entstanden sind Aquarell-, Öl- und Acrylbilder von Störchen, Spargelfeldern oder Blumen.

500 Stück gedruckt Das Buch „Windkind“ handelt von der Natur, von der Arbeit der Bienen, von Blumen in Blühstreifen und natürlich vom Spargel rund um Beelitz. Der Vater des jungen Windkindes heißt „Sturm“ und hat die feinen Spargelstangen auf dem Feld so freigeblasen, dass sie sich nicht mehr halten können. Das Windkind rettet sie mit einem genialen Einfall und entdeckt, wie es seine Kräfte für Gutes einsetzen kann. In einer Auflage von 500 Stück wurde das Buch in der Lutherstadt Wittenberg gedruckt. Auf der Laga werden Eltern ihren Kindern auf der Streuobstwiese, wo auch die Bäume für die Babys gepflanzt werden, in Sitzsäcken vorlesen können, kündigt die Stadt an.

Ein Wunsch für die Laga

Schon seit einigen Jahren kommen die „Malweiber“ normalerweise wöchentlich zusammen und gehen ihrem Hobby nach. Sie malen, zeigen sich gegenseitig ihre Werke, tauschen Erfahrungen aus, loben und verbessern sich. Zunächst trafen sie sich in Wildenbruch unter Anleitung einer Grafikerin und ab 2017 versammelten sie sich mit Papier, Pinsel und Farbe in einem Raum, die ihnen die Stadt in der Posthalterei zur Verfügung stellte. Doch wegen Corona sind sie derzeit noch immer nicht wieder im „Normalbetrieb“.

Natalie Müller (l.) und Ingeborg Henneberger sind Mitglieder des Hobbykünstlerinnenzirkels „Malweiber“. Quelle: Luise Fröhlich

Einen Wunsch für die Laga im kommenden Jahr haben sie daher schon jetzt: „Wir wollen auf dem Gelände unter freiem Himmel zusammen sitzen, malen und uns präsentieren“, sagt Natalie Müller, die seit 2018 im Spargelmuseum in Beelitz tätig ist. Sie gestaltete mit Aquarelltechnik die Figuren der Familie Wind für das Buch. In Wildenbruch hatten die „Malweiber“ auch mal ausgestellt, danach aber nicht mehr. „Das Buch ist jetzt unsere Ausstellung“, so Ingeborg Henneberger.

Info: Die Geschichte vom „Windkind“ ist ab sofort für 9,50 Euro in der Beelitzer Tourist-Info und bei „Ein Buchladen“ in der Poststraße 14 erhältlich.

Von Luise Fröhlich