Beelitz

Eine Beelitzerin alarmierte am Mittwoch kurz nach Mitternacht die Polizei, weil sie eine Nachbarin um Hilfe rufen hörte. Die Polizisten trafen in der Wohnung die hilferufende Frau (29) und ihren Freund (23) an. Dieser wies blutende Verletzungen am Kopf und am Körper auf. Auch die 29-Jährige klagte über Schmerzen. Offenbar hatten sie sich gestritten, geschlagen und dabei gegenseitig verletzt. Der Mann kam ins Krankenhaus. Wie genau seine blutenden Verletzungen zustande kamen und in welcher Form die Frau daran beteiligt war, müssen die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung klären.

Von MAZonline