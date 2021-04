Mittelmark

Auch die Kommunen Beelitz, Michendorf und Nuthetal beteiligen sich am Sonntag an dem bundesweiten Gedenken an die Verstorbenen der Corona-Pandemie. Aufgerufen dazu hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. So werden bei der von Steinmeier initiierten Aktion „Lichtfenster“ von Samstag bis Montag in allen Fenstern des Beelitzer Rathauses LED-Kerzen leuchten, insgesamt sind nach Stadtangaben 85 Leuchtelemente dafür aufgestellt.

Aufruf an die Beelitzer, ein Lichts ins Fenster zu stellen

„Auch hier in Beelitz hat es Todesfälle gegeben. Hinter jedem stehen Partner, Kinder und Enkel, die nun um einen geliebten Angehörigen trauern. Ich würde mir wünschen, dass die Einwohnerschaft auch für sie ein Zeichen setzt, unserem Beispiel folgt und ein Licht ins Fenster stellt“, erklärte der Beelitzer Bürgermeister Bernhard Knuth (UKB).. Zugleich könne damit signalisiert werden, dass die Pandemie noch immer nicht ausgestanden ist und jeder sein Möglichstes tun sollte, um diese zu beenden.

Die Gemeinde Nuthetal wird mit anderen Städten und Gemeinden am Sonntag die Fahnen auf Halbmast setzen. Das Gedenken soll auch den Hinterbliebenen eine Möglichkeit des Trauerns und des Abschiednehmens geben. Die Gemeinde Nuthetal verabschiedet sich von sieben Bürgerinnen und Bürgern, heißt es in einer Erklärung der Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke).

In Michendorf werden Blumen für die Verstorbenen aufgestellt

Auch Michendorf wird mit Trauerbeflaggung der Toten der Pandemie gedenken. Zudem werden für die Verstorbenen, die die Gemeinde Michendorf zu beklagen hat, Blumen am Gemeindezentrum „Zum Apfelbaum“ aufgestellt, sagte Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM). In der Gemeinde Michendorf starben zehn Menschen.

Von Jens Steglich