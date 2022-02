Beelitz

Verabredungen sind sinnlos – wenn man den wohl bekanntesten Bewohner von Körzin besuchen möchte, ist er ausgeflogen. Kein Wunder, handelt es sich doch um einen wild lebenden Storch, der mal Paulchen und mal Storchi genannt wird, der Liebling der Beelitzer ist und schon viele Freunde unter den Gästen der Stadt hat. „Er hat vor Menschen keine Angst und ist jetzt oft in Beelitz zu sehen“, erzählt schmunzelnd Landesgartenschausprecher Enrico Bellin.

Kein Flug nach Afrika

Das Besondere an dem stolzen Beelitzer: Er zieht nicht mit seinen Artgenossen im Herbst nach Afrika, er bleibt im Ortsteil Körzin, wo ihn Anette Dröge jeden Morgen pünktlich zum Frühstück erwartet. Mit ihr haben wir uns verabredet, denn Paulchen ist in Beelitz wieder im Gespräch – er hat in diesem Winter einen neuen Lieblingsplatz auf der alten Weide am Spielplatz auf dem Gelände der Landesgartenschau, liebt Fotoshootings und ist bei den Besuchern beliebt.

Storch hält Kälte aus

Aber wie geht es dem Tier wirklich? „Viele fragen mich immer wieder, wo der Storch wohnt und wie er die Kälte aushält“, berichtet Anette Dröge, der es wichtig ist zu betonen, dass sie nicht die Vogelauffangstation betreibt. Die gibt es seit 2020 nicht mehr, seitdem Falk Witt wegzog. Die junge, in Berlin arbeitende Frau zog wegen der Reiterei in das 54 Einwohner zählende Dorf und zur einzigen freien Wohnung gehörte die Vogelrettung im Hof dazu. „So bin ich in meine Aufgabe reingewachsen, für Storchi zu sorgen, und ich habe natürlich meine Freude an diesem den Menschen sehr zugewandten Tier.“

Wildes, freundliches Raubtier

Wobei die Aufgabe durchaus zwei Seiten hat: „Er ist ein wildes Tier, sogar ein Raubtier, aber wenn er Hunger hat und so freundlich vor mir steht und mit dem Schnabel klappert, bewegt mich das dann schon“, sagt Anette Dröge. Von einer Falkenrettungsstation des Bundes für Umwelt und Naturschutz in Stücken bezieht sie das Futter, vor allem tote Küken. Und Falk Witt steht ihr telefonisch mit Rat und Tat zur Seite.

„Eigentlich war es gar nicht das Ziel, einen Storch wie ein Haustier zu halten und zu füttern“, erzählt die Körzinerin, „das hat sich so ergeben, weil er als Jungtier sogar zweimal in diesem Hof aufgepäppelt werden musste“. Er kann fliegen, wohin er will, und das macht er auch – nur nicht bis Afrika. Und er mag Menschen. Sehr gerne setzt er sich in Beelitzer Kindertagesstätten und Schulen auf höher gelegene Standorte und beobachtet das Treiben. Streicheln oder anfassen lässt er sich nicht, dafür liebt er es, fotografiert zu werden. „Er hat schon den Autoverkehr zum Erliegen gebracht, weil er sich mitten auf der Straße von begeisterten Zuschauern ganz in Ruhe ablichten ließ“, berichtet Anette Dröge. Und man kann Paulchen gut erkennen: Nur er trägt einen Ring am Fuß.

Tier stakst über die Dorfstraße

Die meiste Zeit verbringt der an Menschen gewöhnte Vogel aber in Körzin. Hier fühlt er sich sicher und wohl. Seine Freundin und Versorgerin weiß nicht alles über seine Aufenthaltsorte, aber dafür über seine Gewohnheiten. So sieht man ihn im Winter oft auf den Dächern neben warmen Schornsteinen sitzen und im Sommer stakst er die Dorfstraße entlang. „Den Gästen im Café Kirschbaum luchst er gerne Süßes ab, sein Magen ist aber für Kuchen oder Gummibärchen nicht geeignet“, sorgt sich seine Bezugsperson. Zudem können Störche 30 Jahre alt werden – aber nicht, wenn man sie mit Süßigkeiten füttert. Mäuse, Frösche, eben kleine Tiere gehören auf seinen Speiseplan und er beobachtet sie gerne von seinen hochgelegenen Standorten aus. Ob er sie dann fängt, ist unklar – gefüttert werden ist bequemer und im Hof kann kein Fuchs gefährlich werden.

Aktuell wohnt Paulchen nicht in dem Storchennest in der Nähe von Familie Dröges Haus, „aber wenn er mal länger fort ist, kommt er immer mit einem Hunger für drei zurück.“ „Kinder hat uns Paulchen bisher nicht mitgebracht“, sagt Anette Dröge. Allerdings vergraule er alle Storchenpaare, die sich in Körzin niederlassen wollen. Vielleicht bedeute dies, dass Storchi bald eine Familie gründen möchte. Es wäre jedenfalls schön, wenn Paulchen im Frühling nicht mehr allein wär, sagt die Storchenkümmerin weiter.

Von Gesine Michalsky