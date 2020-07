Beelitz

Am Sonntagabend den 19. Juli, verließ die 14-jährige Lena-Sophie, gemeinsam mit einem 17-jährigen Bekannten ihre Jugendwohngruppe in Beelitz und kehrte nicht wieder zurück. Lena-Sophie verschwand zwar bereits öfter, jedoch erschien sie spätestens drei Tage nach ihrem Verschwinden wieder in der Wohngruppe. Während ihr Begleiter wieder auftauchte, blieb Lena-Sophie weiter verschwunden. Sie führt weder ein Handy noch Geld mit. Die Polizei suchte bislang alle Anlaufpunkte, die durch die Ermittlungen bekannt geworden sind, erfolglos ab.

Auch Teltow-Fläming kommt in Betracht

Ihr Freundes- und Bezugskreis befindet sich in der Region Teltow-Fläming, so dass nicht auszuschließen ist, dass sich Lena-Sophie auch in dieser Region aufhält. Die Ermittler der Kriminalpolizei können jedoch auch nicht ausschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet und bittet daher nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03381/56 00 bei der Polizeiinspektion Brandenburg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von MAZonline