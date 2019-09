Beelitz

Die Stadt Beelitz will eine Zwei-Feld-Tennishalle am Sportgelände in der Bergstraße bauen. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss fassten die Stadtverordneten am Dienstagabend. Entstehen soll die Halle in Leichtbauweise. In der Form wird sie außen zwei Flugzeug-Hangars ähneln, die nebeneinander stehen und...