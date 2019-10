Beelitz

In der Stadt Beelitz macht das Gerücht die Runde, das traditionelle Spargelfest würde 2022 – im Jahr, in dem die Landesgartenschau in der Spargelstadt stattfindet – ausfallen. In der Stadtverwaltung wird das jetzt entschieden dementiert. Der Beelitzer Bürgermeister Bernhard Knuth (UKB) teilte dazu mit: „Der Gedanke, auf dieses bei so vielen Menschen beliebte Ereignis, das den jährlichen Höhepunkt unseres städtischen Lebens bedeutet, zu verzichten, entbehrt jeglicher Vernunft. Wir wären nicht Beelitz, wenn wir zugunsten eines Großereignisses wie der Landesgartenschau auf ein anderes verzichten würden.“ Vielmehr werde das Spargelfest während der Landesgartenschau „noch bunter und reichhaltiger werden – etwas ganz Besonderes, wie das gesamte Jahr 2022“, sagte Knuth.

Von MAZ-online