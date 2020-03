Beelitz hat eine neue Spargelkönigin

Beelitz

Gina-Luise Schrey heißt die neue Beelitzer Spargelkönigin. Die 20-Jährige ist am Montagabend vom fünfköpfigen Vorstand des Beelitzer Spargelvereins gekürt worden. Sie tritt die Nachfolge der noch amtierenden Spargelkönigin Kristin Reich an, die ihr auch dazu geraten hatte, sich zu bewerben. Die beiden jungen Frauen sind gute Freundinnen. Gina-Luise Schrey war die einzige Kandidatin für die Thron-Nachfolge, „hat aber eine herausragende Bewerbung abgegeben“, sagte Spargelvereinsvorsitzender Jürgen Jakobs. Die 20-Jährige ist im Beelitzer Ortsteil Busendorf gleich neben Spargelfeldern groß geworden und lebt seit 2006 in Fichtenwalde. „Ihr Abitur hat sie 2018 am Beelitzer Sally-Bein-Gymnasium gemacht. Derzeit absolviert sie noch ein freiwilliges soziales Jahr an der Grundschule Fichtenwalde“, sagte Jakobs nach der Kür. Die neue Spargelkönigin will studieren und Grundschullehrerin werden.

Am 7. April eröffnet die neue Königin die diesjährige Spargelsaison

Ihre erste Amtshandlung hat sie am 7. April. An dem Tag wird die Spargelsaison offiziell eröffnet, und zwar auf dem Spargelhof von Josef Jakobs in Schäpe, dem Bruder von Jürgen Jakobs. Das erste Edelgemüse aus der Beelitzer Region dürfte schon etwas früher geerntet werden. „Wir rechnen in den letzten Märztagen mit den ersten Stangen“, sagte der Spargelvereinsvorsitzende. Mit einem neuen Ernte-Frühstartrekord rechnet er nicht, weil trotz des milden Wetters Sonnenschein nur in geringerem Maß prognostiziert werde. Im vergangenen Jahr wurde der erste Spargel am 28. März geerntet. „Wir hatten glaube ich aber auch schon ein Jahr, in dem bereits am 18. März die ersten Stangen gestochen wurden. In diesem Jahr werden wir zeitlich wohl nach jetzigem Kenntnisstand irgendwo dazwischen landen“, so Jürgen Jakobs. Den offiziellen Spargelanstich lege man aber bewusst in eine Zeit, „in der die meisten Betriebe schon etwas ernten können“.

„Zu Ostern gibt es auf jeden Fall Beelitzer Spargel“

Zu Ostern, da ist sich Jakobs sicher, wird es auf jeden Fall Beelitzer Spargel geben. „Nur ein sehr später Wintereinbruch mit minus 15 Grad könnte das verhindern. Und das ist wirklich nicht in Sicht“, sagte er.

Gina-Luise Schrey ist die 24. Beelitzer Spargelkönigin. Angefangen hat alles in der Saison 1997/1998 mit Marion Falkenthal. Die Tochter von Spargelbauer Bernhard Falkenthal, der auch Ortsvorsteher von Schlunkendorf ist, war die erste Beelitzer Majestät. Die Idee, jedes Jahr eine Spargelkönigin zu küren, kam übrigens aus dem Westen. In den 1990er Jahren hatten die Beelitzer Kontakt mit dem europäischen Spargelmuseum in Schrobenhausen ( Bayern) aufgenommen. Der Ort liegt im Zentrum des bekanntesten bayerischen Spargelanbaugebiets. Die Beelitzer wollten damals ein eigenes Spargelmuseum aufbauen und erhielten Unterstützung aus Bayern. „Zur Eröffnung des Beelitzer Spargelmuseums kamen die Schrobenhausener, um uns Leihgaben zu übergeben“, erzählte Manfred Schmidt, der langjährige Vorsitzende des Beelitzer Spargelvereins. Mit dabei war damals auch der Bürgermeister aus dem bayerischen Spargelort und die Schrobenhausener Spargelkönigin. „Der Bürgermeister hat dann zu uns gesagt: Das müsst ihr auch machen.“

Helmut Kohl umarmte 1997 die erste Beelitzer Spargelkönigin

Er meinte die Kür einer Spargelkönigin, die nun seit 1997 auch in Beelitz vorgenommen wird. Die erste Spargelkönigin lebt nicht mehr, ist aber bis heute in Erinnerung geblieben. „Sie ist noch von Helmut Kohl umarmt worden“, erinnerte sich Manfred Schmidt. Vereinsmitglieder waren 1997 zum Spargelessen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion nach Berlin eingeladen worden und lieferten und präsentierten dort den Politikern Beelitzer Spargel, als der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl Marion Falkenthal in die Arme nahm. „Damals war Frau Merkel noch Umweltministerin und Rühe Verteidigungsminister“, erzählte Schmidt. „ Marion Falkenthal ist später an Krebs gestorben. Wir halten sie heute noch in Ehren“, sagte er.

Das sind die Spargelköniginnen seit 1997/98 1997/1998: Marion Falkenthal 1998/1999: Katrin Hocke 1999/2000: Bianca Letz 2000/2001: Nicole Bredow 2001/2002: Grit Schubert 2002/2003: Betina Janas 2003/2004: Simone Bruksch 2004/2005: Katrin Jakob 2005/2006: Nicole Szust 2006/2007: Christiane Eiserbeck 2007/2008: Nadine Hofmann 2008/2009: Josephin Reiche 2009/2010: Karolin Wegener 2010/2011: Carina Wunderlich 2011/2012: Cindy Demko 2012/2013: Michèle Zimmermann 2013/2014: Michaela Kranepuhl 2014/2015: Stephanie Bathe 2015/2016: Dana Beiler 2016/2017: Sarah Wladasch 2017/2018: Nicole Hahn 2018/2019: Lara Luisa Kramer 2019/2020: Kristin Reich

Von Jens Steglich