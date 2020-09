Beelitz

Die Stadt Beelitz kauft einen historischen Bauernhof in Wittbrietzen, um ein Mehrgenerationen-Projekt umzusetzen. Das haben die Beelitzer Stadtverordneten mehrheitlich beschlossen (14 Ja-, fünf Nein-Stimmen, eine Enthaltung). Das Grundstück mit einem Vierseithof in der Wittbrietzener Dorfstraße 26 wird für 385 000 Euro erworben, inklusive Gebühren und Grunderwerbssteuer müssen etwa 446 000 Euro aufgebracht werden.

Beschluss macht den Weg frei für einen neuen Plan

Der Beschluss für den Kauf des 1895 gebauten Hofes macht den Weg frei, um einen neuen Plan für das Wittbrietzener Mehrgenerationen-Projekt zu realisieren. Geplant ist nun, die Integrationskita und ein Mehrgenerationen-Haus nicht mehr in einem Gebäude unterzubringen. Die beiden Teile des Vorhabens sollen baulich getrennt werden, nicht aber inhaltlich. Die Kita soll als Neubau im Dorfzentrum entstehen, der zweite Teil des Projekts auf dem Bauernhof am Ortsrand verwirklicht werden.

Der Bauernhof mit dem Wohnhaus im Vordergrund steht am Ende der Wittbrietzener Dorfstraße. Quelle: Jens Steglich

Auf dem Hof in der Wittbrietzener Dorfstraße 26, den die Stadt nun kaufen wird, soll unter anderem im Erdgeschoss des Haupthauses ein Seniorentreff mit Küche und Kaffeeklatsch-Zimmer entstehen. „Auch eine Nutzung durch eine Tagespflegeeinrichtung wäre denkbar“, sagte Ortsvorsteherin Simone Spahn, die in der Beelitzer Stadtverordnetenversammlung Vorsitzende der Fraktion UKB/ CDU ist. Nach dem derzeitigen Stand ist zudem vorgesehen, in den beiden oberen Etagen des Haupthauses eine Radlerherberge einzurichten und im Keller könnten Backstube und Heizung Platz finden.

Ein Backofen ist auf dem Bauernhof bereits vorhanden, sagte die Ortsvorsteherin. Ihr schwebt zudem vor, das ehemalige Stallgebäude zu einem „aktiven Heimatmuseum“ umzuwandeln und die museal hergerichteten Ställe, in denen einst Rinder und Pferde standen, auch für eine Präsentation der Vereine im Ort und der ländlich geprägten Ortsteile der Stadt Beelitz zu nutzen. Auch ein Jugendzimmer als Treffpunkt für junge Leute soll eingerichtet werden.

Die Sommerküche des Vierseithofes, der im Ort immer noch als der Hof von Lilli Krüger bekannt ist, die ihn vor ihrem Tod lange geführt hat. Quelle: Jens Steglich

In einem weiteren Nebengebäude des Vierseithofes könnte eine Kita-Werkstatt untergebracht werden. Eine Sommerküche ist dort bereits vorhanden. Werkstatt, Sommerküche und einen 10 000 Quadratmeter großen Garten am Bauernhof könnten die Kinder aus der Integrationskita nutzen – etwa für Projekttage, um zu basteln oder eine Obsternte und die Verarbeitung der Früchte zu erleben. Auch Schulklassen und Kita-Kinder aus anderen Ortsteilen und aus der Region sollen den Hof besuchen und dort das ländliche Leben kennenlernen, sagte Simone Spahn. Sie hat auch schon eine Überschrift, die über dem Mehrgenerationenhof stehen soll: „Gemeinsam – nicht einsam“.

Ein Blick in die alte Scheune des Bauernhofes Quelle: Jens Steglich

Der Hof-Kauf und die Umsetzung des Mehrgenerationen-Projektes an der Stelle war in der Stadtverordnetenversammlung nicht unumstritten. „Es ist ein tolles Projekt. Aber im Leben ist es nun mal so, dass man sich nicht alle Wünsche erfüllen kann“, sagte GFB-SPD-Fraktionschef Tilo Köhn. Er sehe hier die Gefahr, dass mit diesem aufwendigen Vorhaben Ungleichgewichte zwischen den Ortsteilen entstehen.

Kritische Fragen nach dem Bedarf und den Folgekosten

Elke Seidel, Vorsitzende der Fraktion Grüne/ FDP, fragte unter anderem, ob Bedarf für das Projekt bestehe, wie die Folgekosten beziffert werden und warum Wittbrietzen ein zweites Dorfgemeinschaftshaus bekomme, während andere Ortsteile noch keins haben.

Einen Backofen gibt es auf dem Bauernhof in Wittbrietzen schon. Quelle: Jens Steglich

„Wir sollten aufhören, die Ortsteile gegeneinander aufzurechnen“, sagte Peter Koppenhagen (Linke/Juso), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung. „Wir würden die Chance nicht ergreifen, wenn der Bedarf nicht da wäre. Es entsteht auch kein zweites Dorfgemeinschaftshaus“, sagte Wittbrietzens Ortsvorsteherin. Sie verwies darauf, dass beim bisherigen Vorhaben, das eine Kita und das Mehrgenerationenhaus in einem Bauwerk vorsah, erhöhte bauliche Anforderungen gestellt würden, die die Kosten nach oben treiben.

„Durch die Projekt-Teilung wird es leichter, Fördermittel zu bekommen“

„Beides müsste baulich getrennt sein, wir hätten zum Beispiel zwei Küchen und zwei Toiletten im Haus gebraucht“, sagte sie und fügte hinzu: „Wenn man beides in einem Bauwerk zusammengelassen hätte, wären die Kosten deutlich über die bisher geplante Summe gestiegen und eine Förderung wäre erschwert gewesen.“ Durch die Teilung des Projektes werde es leichter, Fördermittel für beide Teile zu bekommen, so Spahn. Im Beelitzer Haushalt war das bisher ungeteilte Vorhaben mit 1,7 Millionen Euro eingeplant.

Zum Vierseithof gehört auch ein Garten, der etwa 10 000 Quadratmeter groß ist. Quelle: Jens Steglich

Nach dem jetzt gefassten Kaufbeschluss soll zunächst die Integrationskita 2021 in der Dorfmitte gebaut werden. Der Mehrgenerationenhof soll nach der Landesgartenschau ab 2023 entstehen. Die Stadt Beelitz stellt aber vorher Mittel für die Sicherung des Hofes und die Planung bereit. „Wir sichern hier einen ursprünglich erhaltenen Hof für die Allgemeinheit und eröffnen uns am neuen Standort mehr Möglichkeiten, um das Mehrgenerationen-Projekt auszugestalten und etwas zu schaffen, was für ganz Beelitz gut ist“, sagte Spahn. Das sei auch „im Sinne der Angehörigen der verstorbenen Hofeigentümerin, die sich aufgrund dieser Idee für die Stadt als Käuferin entschieden haben“.

Von Jens Steglich