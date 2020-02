Beelitz steigt aus der EMB aus und nimmt sechs Millionen Euro ein

Beelitz

Die Stadt Beelitz steigt aus der EMB Energie Mark Brandenburg GmbH aus und verkauft ihre Anteile am Unternehmen. Das haben am Dienstagabend die Stadtverordneten ohne Gegenstimme bei zwei Enthaltungen beschlossen.

Der Beschluss wird mit einem Schlag eine hohe Summe in die Stadtkasse spülen. Beelitz hält noch 1,52 Prozent der EMB-Anteile, die laut einem Gutachten etwa 7,38 Millionen Euro wert sind. Nach Abzug von Steuern und anderen Abgaben nimmt die Stadt nach dem Verkauf der Anteile gut sechs Millionen Euro ein. Wann und wofür das Geld investiert werden soll, ist noch nicht entschieden und dürfte Gegenstand von Debatten in der Stadtverordnetenversammlung sein.

„Kommunen haben keinen Einfluss mehr“

Bürgermeister Bernhard Knuth (UKB) nannte auf Anfrage als Hauptgrund für diesen Schritt, dass die EMB ihren kommunalen Charakter verloren habe. „Kommunen halten unter zwei Prozent der Anteile und haben keinen Einfluss mehr auf die Ausrichtung, die Geschäftspolitik und die finanzielle Entwicklung des Unternehmens“, sagte er.

Hauptgesellschafter der EMB ist die Gasag AG, die im Sommer 2019 weitere 21 Prozent der Anteile übernommen hat und inzwischen 98,4 Prozent an der EMB hält. „Im Prinzip ist es eine Hülle, die gesteuert und beherrscht wird von der Gasag“, sagte Knuth und fügte hinzu: „Als Kommune sollten wir nicht in großen Wirtschaftsunternehmen auf Mehrerlöse spekulieren.“ Es sei zudem ungewiss, „wie sich Unternehmen wie die Gasag in Zukunft entwickeln werden, deren Hauptgeschäft noch auf fossilen Brennstoffen beruht“. In der Begründung des Stadtverordnetenbeschlusses ist von einem vorläufigen Schlusspunkt die Rede, der am 13. Dezember 2019 durch den „beschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag“ gesetzt worden sei.

EMB-Geschäftsführer bedauert den Schritt der Stadt

„Konsequenz ist, dass – aufgrund der bei der Gasag bestehenden Verlustvorträge – zukünftig nur eine geringe oder gar keine Körperschafts- und Gewerbesteuer gezahlt wird“, heißt es in dem Papier. Letzteres treffe vor allem die Kommunen. Der Abschluss des Vertrages würde nach Angaben der Stadt auch bedeuten, „dass Beelitz zukünftig keine Ausschüttungen mehr erhält“. Allerdings ist im Aktiengesetz geregelt, dass dafür ein Ausgleich an außenstehende Gesellschafter zu zahlen ist, was aber nur für fünf Jahre gilt und danach neu verhandelt werden müsste. In den nächsten fünf Jahren hätte die Stadt noch Anspruch auf jährlich 270.000 Euro, wenn sie Anteilseigener bleiben würde. Die Stadtverordneten haben sich für die andere gesetzlich eingeräumte Möglichkeit entschieden, die Anteile der Kommune bis 28. Februar an die Gasag zu verkaufen. Der Bürgermeister spricht vom richtigen Zeitpunkt, „jetzt auszusteigen“.

EMB-Geschäftsführer Jens Horn sieht das anders. „Wir bedauern den Ausstieg der Stadt Beelitz aus dem Kreis der Gesellschafter der EMB sehr. An unserer regionalen Ausrichtung wird sich dadurch nichts ändern. So werden wir mit einem unserer elf Kundenbüros in Beelitz ansässig bleiben und die Stadt sowie die Region weiterhin unterstützen, unter anderem mit unserem vorgesehenen Sponsoring der Landesgartenschau 2022“, sagte er.

Mehreinnahme eröffnet der Stadt neue finanzielle Möglichkeiten

Die sechs Millionen Euro, die der Verkauf der EMB-Anteile der Stadt einbringt, werden nicht für die Landesgartenschau ( Laga) genutzt. „Die Laga ist durchfinanziert“, sagte Knuth. Er sei nicht dafür, das Geld schnell auszugeben. „Wir haben neue Möglichkeiten und es wird darüber zu diskutieren sein, was man damit macht.“ Hartwig Frankenhäuser (Grüne/ FDP) sieht auch die Chance, die hohe Mehreinnahme zu nutzen, um in einem umstrittenen Bereich des Straßenausbaus „Gerechtigkeit herzustellen“. Es geht um Straßen, die erstmals erschlossen werden. Bei einer sogenannten Ersterschließung tragen Anlieger bislang 90 Prozent der Kosten, die Stadt zehn Prozent. Frankenhäuser plädiert dafür, die Anlieger zu entlasten und die Kostenverteilung auf 50 zu 50 zu ändern. Er schlägt auch vor, Anliegern, die schon die 90-Prozent-Kosten gezahlt haben, den anteiligen Betrag zurückzuerstatten.

Knuth verweist bei der Problematik auf die Arbeitsgruppe Straßenbau, die sich in Beelitz dieses Themas annehmen soll. „Die AG ist dafür da, zu gucken, welche Möglichkeiten es gibt, Anlieger zu entlasten und welcher Kostensatz auch rechtlich möglich ist“, sagte er. Hier werde aber auch die Kommunalaufsicht ein Wort mitreden.

Von Jens Steglich