Beelitz will kräftig in die Freiwilligen Feuerwehren investieren. Der Sechs-Jahresplan für mehr Sicherheit sieht vor, die Fahrzeugflotte und vier Gerätehäuser zu modernisieren. Das soll auch helfen, die Hilfsfristen einzuhalten. Diese neuneinhalb Minuten bis zum Eintreffen am Einsatzort sind ein Zeitlimit, das es in sich hat.