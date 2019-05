Beelitz

Die Stadt Beelitz will verstärkt gegen Müllsünder vorgehen. Derzeit wird an einem Bußgeldkatalog gearbeitet, in dem für Ordnungswidrigkeiten wie das Wegwerfen von Abfall oder Zigarettenkippen konkrete Strafen aufgeführt werden. „Bislang ist der Ermessensspielraum groß“, sagte Stadtsprecher Thoma Lähns. In der „Ordnungsbehördlichen Verordnung“ ist eine Spanne von 5 bis 1000 Euro festgelegt, mit der die Stadt Verstöße gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit ahnden darf.

„Wir möchten, dass die Bürgerinnen und Bürger genau wissen, was auf sie zukommt, wenn sie achtlos Müll wegwerfen oder sich sogar absichtlich auf Kosten der Gemeinschaft ihres Unrates entledigen“, erklärt Bürgermeister Bernhard Knuth. Gerade erst wurde ein Verwarngeld-Bescheid an einen Bürger zugestellt, der seinen Hausmüll wiederholt in öffentlichen Behältern entsorgt hat. Leider kein Einzelfall. „Unsere Bauhofmitarbeiter entleeren die Abfallbehälter im Stadtgebiet mittlerweile drei Mal in der Woche – und immer noch quellen sie mancherorts mit Hausmüll und Reststoffen über.“

Mit dem Bußgeldkatalog, der demnächst im Hauptausschuss zur Diskussion gestellt werden soll, wird zum Beispiel das Entsorgen von Hausmüll mit 75 Euro geahndet, wer die Hinterlassenschaften von Hunden und anderen Tieren nicht bereinigt, muss 100 Euro zahlen. Das illegale Befestigen von Aufklebern an Bushaltestellen, Laternenmasten oder anderen öffentlichen Anlagen soll – ebenso wie wildes Plakatieren – künftig mit 50 Euro belangt werden.

Die neuen Regeln sollen helfen, das Müllproblem in den Griff zu bekommen. Auch das Entsorgen von Grünabfällen im Wald hat scheinbar schon Methode: Immer wieder müssten Berge an gemähtem Rasen- oder Heckenschnitt aus dem Stadtwald geholt werden. „Wir haben mehrfach öffentlich auf die Folgen für Umwelt und Natur hingewiesen, sogar Schilder an den gern genutzten Abladeplätzen aufgestellt, aber letztendlich hilft offensichtlich nur Strafe“, so der Bürgermeister. Nicht zuletzt würden schwitzende Komposthaufen auch eine Brandgefahr darstellen.

Die Brandgefahr hat die Stadt auch im Blick, wenn es um das illegale Befahren von Waldwegen geht: Die Waldwege sind keine öffentlich gewidmeten Straßen und dürfen deshalb auch unabhängig von der Waldbrandgefahrenstufe nicht befahren werden. „Gerade beim Thema Waldbrandverhütung sollten wir sehr sensibel sein“, sagt Knuth mit Verweis auf den Großbrand bei Fichtenwalde im vergangenen Sommer. Generell setze die Stadt auch auf aufmerksame Bürger: „Wer grobes Fehlverhalten beobachtet, sollte sich unbedingt an das Ordnungsamt wenden. Das hat nichts mit Anschwärzen zu tun: Wenn jemand Grünabfall, Müll oder Zigaretten wegwirft, kann das mitunter brandgefährliche Folgen haben, und die wollen wir verhindern“, so Knuth.

