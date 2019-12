Beelitz

Das Gebrauchtwaren-Kaufhaus im Gewerbegebiet Beelitz Süd, das kurz nach der Eröffnung im September aus Brandschutzgründen schließen musste, darf unter Auflagen wieder öffnen. Eine Bedingung: Betreiber Frank Schnürpel muss bis März 2020 einen Bauantrag beim Landkreis vorlegen, weil es sich bei dem Gebrauchtwaren-Kaufhaus um eine neue Nutzung der Halle handele, in der bis Ende 2015 noch Teppichfuchs Mieter war. Bereits instandgesetzt ist laut Schnürpel der Rauch- und Wärmeabzug und auch eine Fluchtwegmarkierung wurde vorgenommen.

„Ich werde jetzt versuchen, das Gebrauchtwaren-Kaufhaus wieder in Schwung zu bringen“, sagte er. Es öffnet am Freitag wieder und empfängt auch am Samstag Kunden. Künftig soll es immer freitags und samstags geöffnet sein.

In der Region ist es das erste Gebrauchtwaren-Kaufhaus dieser Art. Das Besondere: Möbel, Kunst, Schmuck, Bücher, Schallplatten, Kleidung und anderes mehr stammen oft aus dem Nachlass Verstorbener.

Von Jens Steglich