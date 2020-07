Beelitz

Das Landesamt für Denkmalpflege hat das Gebäude der früheren Venus-Lichtspiele in Beelitz unter Denkmalschutz gestellt. Das bestätigte Stadtsprecher Thomas Lähns. Mit der Aufnahme in die Denkmalliste werde nicht nur der kulturhistorische Wert des Kinos anerkannt, sondern auch die Möglichkeit eröffnet, Fördermittel zu beantragen, sagte er.

Die Stadt Beelitz hatte das lange leerstehende Lichtspieltheater vor rund zwei Jahren aus der Insolvenzmasse des damaligen Eigentümers ersteigert. Sie will dem einstigen Kino in alter Funktion eine neue Zukunft geben.

Zur Gartenschau soll das Kino bereits eine große Rolle spielen

Mit Hilfe von Städtebaufördermitteln soll es bis zur Landesgartenschau 2022 saniert werden und zur Gartenschau bereits eine große Rolle spielen – „mit Filmvorführungen für die Besucher, aber auch gezielt für Kinder und Jugendliche“, sagte der Stadtsprecher. Laut Lähns ist auch geplant, in den Venus-Lichtspielen einen Laga-Film zu zeigen. Der Streifen soll zur Landesgartenschau als Eröffnungsfilm laufen. „Wenn Besucher am Bahnhof in Beelitz ankommen, können sie dann im Kino schon mal sehen, was sie zur Landesgartenschau alles so erwartet“, sagte er.

Später sollen das Lichtspieltheater als Programmkino genutzt werden

Die Beelitzer Gartenschau findet vom 14. April bis 31. Oktober 2022 statt, das sind genau 201 Tage. Nach dem Ende der Laga sollen die Venus-Lichtspiele als Programmkino für die Beelitzer genutzt werden. Wie genau die Nutzung aussehen und geregelt wird, stehe noch nicht fest. Das gilt auch für den Sanierungsplan. Für die Gestaltung des Innenraumes gebe es aber bereits erste Entwürfe. „Für die nächsten Schritte wird nun auf eine Bestätigung vonseiten der Landesregierung gewartet.“ Das Dach des Gebäudes ist bereits repariert worden, damit es nicht mehr hineinregnet.

Zuletzt erinnerte nur noch die alte Lichtreklame am Haus an die Kino-Tradition. Bis zur Landesgartenschau 2022 sollen die Venus-Lichtspiele in Beelitz saniert und neu belebt werden. Quelle: Jens Steglich

Die Venus-Lichtspiele in der Clara-Zetkin-Straße 194 waren ab den 1930er Jahren ein beliebtes Kino in Beelitz und zu DDR-Zeiten das einzige Filmtheater der Stadt. 1991 wurde der Betrieb eingestellt. Danach verfiel das Gebäude zusehends. „Viele Beelitzer haben noch Bezug zu dem Kino. Sie freuen sich, dass es neu belebt wird“, sagte Lähns. Das habe auch der Tag der Städtebauförderung im vergangenen Jahr gezeigt. Die Stadt hatte im Mai 2019 zum Tag der Städtebauförderung das Traditionskino erstmals nach fast 30 Jahren Schließzeit wieder für Besucher geöffnet.

Beelitz war einst eine Kino-Hochburg in der Region

Beelitz war einst in der Region eine Lichtspiel-Hochburg und hatte gleich zwei Kinos zu bieten. Im Kinosaal im Deutschen Haus sollen einst die deutschen Ufa-Filme gelaufen sein, in den Venus-Lichtspielen wurden vor allem amerikanische Filme, besonders Wild-West-Filme gezeigt. Nach Kriegsende endete auch die Kino-Geschichte im Deutschen Haus. Kurz nach dem Ende der DDR gingen 1991 dann auch in den Venus-Lichtspielen die Lichter aus. Nur die alte Leuchtreklame am Haus erinnerte danach noch an diese Geschichte. Jetzt sollen die Lichter im Kino wieder angeknipst werden.

Von Jens Steglich