Beelitz

Das Drehen der Flügel signalisiert immer: Die Beelitzer Bockwindmühle ist kein starres Baudenkmal, das vor 15 Jahren ein paar Schritte vom alten Standort entfernt neu aufgebaut wurde, die Mühle kann auch mahlen. Allerdings war beim Wiederaufbau vor allem die in den 1930er Jahren eingebaute Motormühlen-Technik wieder funktionstüchtig gemacht worden. Die historische Mahltechnik über Windantrieb und Mahlsteine wurde nur teilweise hergerichtet. So konnte über Windantrieb nur die erste Stufe der Mehlerzeugung, das sogenannte Schroten, in Betrieb gehen. Das hat sich geändert. Jetzt sind auch die weiteren Bearbeitungsstufen möglich. In Beelitz kann nach Jahrhunderte alter Tradition auch feines Mehl produziert werden.

Wichtige Teile rekonstruiert

Möglich wurde das durch die Rekonstruktion wichtiger Bauteile der Mühle, finanziell maßgeblich unterstützt durch die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam. Ausgeführt wurden die Arbeiten von Andreas Düntzsch aus Riesa. Der Diplomingenieur ist einer der wenigen Mühlenbauer in Deutschland.

Wind und Wetter setzen einer Windmühle grundsätzlich zu. Wegen der Trockenheit in den vergangenen beiden Jahren litt das Holz zusätzlich. Die Flügelspitzen hatten sich verzogen und stießen schon gegen das Gehäuse der Mühle. Auch andernorts an dem Bauwerk machten unangenehme Geräusche klar, dass die Mühle eine Überholung nötig hat. „Jetzt ist sie ein Leichtläufer“, freut sich Wolfgang Trebuth, der Vorsitzende des Beelitzer Bockwindmühlenvereins. Das heißt: Die Flügel brauchen weniger Wind, um sich zu drehen.

Fehler am Mahlstein entdeckt

Bei der Erneuerung des Stockrades musste Andreas Düntzsch die beiden Mahlsteine ausbauen und stellte dabei fest: Der 2006 eingesetzte und damals vor Ort geschärfte Läuferstein war mit einer Schärfe für Rechtslauf versehen. „Die Beelitzer Bockwindmühle ist vom Mahlwerk her jedoch wie auch andere Windmühlen auf Linkslauf ausgelegt“, erklärt Vereinsmitglied Thomas Rabe. Der Mühlenbauer musste den Läuferstein umschleifen. So wurde erreicht, dass das Mahlgut – Schrot und Mehl – wie vorgesehen nach außen in die Ableiteinrichtungen transportiert wird, statt sich wie bisher in der Mitte des Mahlsteins anzusammeln.

Vor Publikum wurde in der Beelitzer Mühle bisher noch kein feines Mehl hergestellt. Die Osterfeiertage dürften auch in diesem Jahr pandemiebedingt nicht dafür infrage kommen, dass sich Besucher in der engen Mühle die faszinierende alte Technik der Müllerei erläutern lassen. Aber dann kommt ja noch Pfingsten. „Wir hoffen sehr, dass wir am Pfingstmontag die Mühle wieder öffnen dürfen“, sagt Wolfgang Trebuth. Pfingstmontag ist seit 1994 Deutscher Mühlentag.

Von Stephan Laude