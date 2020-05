Beelitzer Pflegeeinrichtung: Ein weiterer Mitarbeiter und ein Patient positiv auf Corona getestet

Beelitz

In der Intensivpflegeeinrichtung Comcura in Beelitz-Heilstätten ist ein weiterer Mitarbeiter und ein Patient positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt sind damit zwei Mitarbeiter und ein Patient, der aber symptomfrei ist, infiziert. „Alle Betroffenen und vorsorglich weitere acht Mitarbeiter der Intensiv-Wohngruppe in Beelitz-Heilstätten wurden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt unter Quarantäne gesetzt“, sagte Unternehmenssprecher Thomas Lehmann. Alle anderen Tests seien negativ ausgefallen. Nach Bekanntwerden des ersten Corona-Falls in der Einrichtung waren Mitarbeiter und Patienten erneut getestet worden. „Wir sind in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt“, sagte Lehmann. Nach Angaben der Einrichtung wurden und werden für eine Früherkennung und zur Vermeidung einer Ausbreitung Patienten und Mitarbeiter regelemäßig auf eine Covid-19-Infektion getestet.

Einrichtung: Schon Anfang März strenge Hygienevorschriften etabliert

Wie es trotz strenger Hygienevorschriften in der Einrichtung zu Infektionen kommen konnte, „versuchen wir zusammen mit dem Gesundheitsamt herauszufinden“. Ergebnisse dazu lägen noch nicht vor. Laut Lehmann wurden in der Intensivpflegeeinrichtung bereits seit Anfang März Hygienemaßnahmen etabliert, „die weit über das empfohlene Maß hinausgehen“. Dazu zählten ein frühzeitig verhängtes Besuchsverbot. Zudem betreuen die jeweiligen Pflegerinnen und Pfleger nur eine minimale Anzahl von Patienten. Es gebe hier eine direkte Zuordnung zu einigen wenigen Patienten. Außerdem seien die Abläufe so etabliert, dass „der Kontakt der Mitarbeiter untereinander weitestgehend beschränkt ist und unter Einhaltung der entsprechenden Schutzmaßnahmen stattfindet“. Die Mitarbeiter tragen Schutzmasken und Schutzbekleidung, sagte Lehmann. Das Gesundheitsamt soll sich das Hygienekonzept angeschaut und als passend befunden haben.

„Betreuung der Patienten ist nicht gefährdet“

Durch die drei Corona-Fälle und die Quarantäne-Anordnungen für insgesamt zehn Mitarbeiter „sind weder die Betreuung der Patienten noch die Einhaltung der Hygienestandards gefährdet“ sagte Lehmann. „Wir haben genug Puffer beim Personal.“

