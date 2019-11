Beelitzer Verein baut das kleinste Gründach der Welt

Beelitz

Große Dinge beginnen oft klitzeklein. Das haben die Mitglieder des Beelitzer Blühstreifenvereins schon in dessen Gründungszeit vor drei Jahren erfahren, als sie in der Region mit der Forderung nach neuem Lebensraum für Insekten anfangs noch ziemlich allein dastanden. Inzwischen wurden in Regie des Vereins und in Zusammenarbeit mit Landwirten und Spargelbauern 80 Hektar Insekten-Wüsten in blühende Wiesen verwandelt.

Jetzt widmen sich die Aktivisten des Vereins einem neuen Feld in der Region – versiegelten Flächen auf Dächern, die begrünt werden sollen, wo es technisch möglich ist. Und auch hier beginnt die Bewegung im wahrsten Sinne des Wortes klitzeklein – mit den wohl kleinsten Gründächern der Welt. Die ersten Mini-Gründächer sind am Sonntag bei einem Workshop in der alten Schule in Wittbrietzen entstanden. Fast 30 Vogelhäuschen haben dort ein grünes Dach bekommen, auf dem vor allem Sedumsprossen wachsen – eine genügsame Pflanze, die wenig Wasser braucht und als Überlebenskünstler gilt.

Die winzigen Dächer dienten zunächst als Übungsfläche für Leute, die beim Workshop wissen wollten, wie eine Bedachung begrünt wird. Und sie sind so etwas wie ein Symbol dafür, dass jeder etwas für Insektenschutz tun kann. Schließlich brauchen Biene, Hummel und Co. wirklich nicht viel Platz, wenn sie sich bei der Futtersuche niederlassen. Das kleinste Fleckchen blühendes Grün schafft neuen Lebenraum für sie und für die ersten Mini-Wiesen auf Vogelhäusern garantiert der Beelitzer Verein: Sie sind unbelastet von Insektiziden und Herbiziden.

Verein will als nächstes zwei kommunale Dächer begrünen

„Wir wollen das Know how und die Idee vom Begrünen der Dächer verbreiten. Wir wollen das auf spielerische Weise tun, ohne erhobenen Zeigefinger. Deshalb der Versuch, das kleinste Gründach zu schaffen“, sagt Lutz Pahl vom Blühstreifenverein. Für Kerstin Pahl ist das außerdem „ein Symbol für das Ende der Wachstumsgesellschaft“. Beide sind Gründungsmitglieder des Beelitzer Blühstreifenvereins, der jetzt auch Überdachungen in der Region in den Blick genommen hat. Die Gründächer auf Futterhäuschen sind nur der Anfang. Als nächstes will der Verein zwei kommunale Dächer möglichst in der Stadt Beelitz oder in ihren Ortsteilen begrünen.

Auch Trafo-Häuschen und Radunterstände können grüne Dächer vertragen – genauso wie Wartehäuschen an Bahnsteigen. „Unser Verein hat Kontakt mit der Odeg aufgenommen, um Bahnwartehäuschen etwa in Buchholz oder Elsholz begrünen zu können“, sagt Lutz Pahl. Die Eisenbahngesellschaft Odeg betreibt Bahnstrecken in der Region Beelitz. Für die zwei kommunalen Dächer, die als praktische Beispiele begrünt werden sollen, braucht der Verein noch Kooperationspartner. „ Beelitz war in Sachen Nachhaltigkeit schon immer innovativ. Wir hoffen, dass unsere Stadt auch auf diesem Gebiet mitzieht“, so Kerstin Pahl. Das Unterfangen ist Teil eines Projektes, für das der Blühstreifenverein Fördermittel aus dem Programm „Nachhaltige Entwicklung – Lokale Agenda 21“ vom Brandenburger Ministerium für ländliche Entwicklung bekommen hat. Entstehen wird auch ein Leitfaden für die Begrünung von Dächern.

Gründächer kühlen Wohnungen im Sommer um bis zu acht Grad

Das ganze dient dem Ziel, die Idee unter die Menschen zu bringen und mit Vorurteilen aufzuräumen. „Nein, das Grün auf dem Hausdach muss nicht teuer sein und es zerstört auch nicht das Dach. Das Gegenteil ist der Fall: Es ist ein Schutz fürs Dach“, sagt Kerstin Pahl und zählt weitere Vorteile auf: „ Gründächer kühlen die Wohnungen im Sommer um bis zu acht Grad und isolieren sie im Winter. Man spart also Heizkosten. Sie verbessern zudem das Mikro-Klima, mindern die Schallbelastung, binden Staub und sehen gut aus.“ Und: „ Gründächer sind ein Gegenstück zu den steinernen Vorgärten des Grauens, wo kein Leben mehr ist“, sagt Lutz Pahl.

Verein wurde 2016 gegründet Der Blühstreifenverein Beelitz hat seine Wurzeln im Ortsteil Buchholz und wurde 2016 gegründet – mit dem Ziel, Lebensraum für Insekten zu schaffen. Inzwischen ist der Verein zum begehrten Kooperationspartner geworden. Er arbeitet etwa mit zwei Berliner Wohnungsbaugesellschaften zusammen, um für sie Blühwiesen zu schaffen. Zusammen mit dem Verein „Makom – Kunst & Schule“ in Wittbrietzen wurde der Workshop zur Begrünung von Vogelhäuschen organisiert.

