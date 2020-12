Beelitzer Weihnachtsengel beschenken Obdachlose und Bedürftige

Beelitz

Eine Welle der Hilfsbereitschaft hat eine private Initiative in Beelitz ausgelöst, die im Herbst dieses Jahres zum Weihnachtsgeschenke-Packen für Obdachlose und Bedürftige aufgerufen hatte. „Uns hat ganz besonders gefreut, dass wir zu jedem Päckchen eine Kinderzeichnung dazulegen konnten“, bedankt sich die Gründerin der Initiative, Manuela Liß, für den tollen Einsatz in den Kitas und Schulen in Beelitz und Potsdam. Unvergessliche Hilfe für die Helfer kam in diesem Jahr von der Berliner Kita „Hauptstadtindianer“: Zwei Päckchen mit gemalten Grußkarten sendeten sie per Post und überraschten damit die Beelitzer.

Mehr Aufmerksamkeit für Bedürftige

Enorme Hilfsbereitschaft kam von Beelitzer Familien und von Sponsoren, Spendern und tatkräftigen Helfern aus der ganzen Region. „Das macht Mut – die Zahl der Unterstützer wächst immer mehr“, sagt Liß begeistert. Bis zum Wochenbeginn übergaben die Beelitzer Weihnachtsengel die Pakete in Notunterkünften, Frauenhäusern, Jugendwohnheimen oder Tee- und Wärmestuben sowie Flüchtlingsunterkünften in Werder, Potsdam, Luckenwalde, Ludwigsfelde und Berlin. Aufgrund der Corona-Verordnungen durften sie die Geschenke zum ersten Mal nicht persönlich abgeben. Ihr Ziel hat die Initiative dennoch erreicht: Mehr Aufmerksamkeit für Bedürftige.

Winterkleidung sowie Spielzeug für Kinder

Flüchtlinge in Werder konnte Manuela Liß abschließend am Montag beglücken. Mit 150 Geschenkpaketen überraschte sie die Bewohner des Flüchtlingsheims am Hohen Weg. „Die Geschenke wurden sofort verteilt. Es macht Spaß, Bedürftigen, die nicht damit rechnen, eine Freude zu bereiten.“

Dank der Hilfsbereitschaft der Kitas rund um Beelitz und in Potsdam konnten die Weihnachtsengel in jedes Päckchen eine Kinderzeichnung legen. Quelle: Privat

Päckchen packen für Menschen, die zu Weihnachten keine Geschenke bekommen, das haben sich die Frauen und Männer von „Manus Engel“ vorgenommen und sich an den Wochenenden bei Familie Liß getroffen. Mit den vielen eingegangenen Spenden befüllten und verschnürten sie insgesamt 1296 Päckchen. Darin enthalten: Warme Winterkleidung, Hygiene-Artikel oder Spielzeug für Kinder. „Wir sind überwältigt und gerührt. Sogar aus Niedersachsen und Thüringen haben wir Spendenpakete erhalten, und das von Menschen, die wir nicht kennen.“

Vor fünf Jahren mit 60 Päckchen begonnen

Vor fünf Jahren hat Manuela Liß mit 60 Paketen angefangen. In diesem Jahr wurden es knapp 1300. Vom Spendensammeln bis zum Sortieren nach Alter und Geschlecht, schön verpackt und dann ausgeteilt – hinter dem sozialen Engagement steckt viel Arbeit und Opferbereitschaft. „Wir schaffen alles, was wir wollen“, umschreibt Manuela Liß die Stimmung im Team und den Blick ins Jahr 2021. Ihr Sohn ist aber auch froh, dass vor Silvester der Partyraum wieder frei ist, auch wenn dieses Jahr das ganz große Feiern erst einmal ausfallen muss.

Von Gesine Michalsky