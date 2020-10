Beelitz

Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ein Imbiss-Geschäft in Beelitz aufgebrochen. Sie rissen dazu die Tür regelrecht aus ihrer Verankerung und richteten hohen Sachschaden an. Die Einbrecher rissen einen Spielautomaten aus der Wand, brachen ihn auf und stahlen daraus eine Bargeldsumme in bislang unbekannter Höhe. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro. Die Kriminaltechniker konnten viele Spuren sichern. Es wurde eine Anzeige aufgenommen.

Von MAZonline