Kritik an Eichen-Fällungen in Beelitz - Vollsperrung bis Ende 2021: Landesbetrieb baut B 246 in Beelitz aus

Der Landesstraßenbetrieb will im nächsten Jahr die Brücker Straße (B 246) in Beelitz ausbauen. Während der Arbeiten bis Ende 2021 wird die Straße gesperrt sein. Für den Ausbau werden alte Eichen gefällt. Das sorgt für Kritik der Naturschutzverbände.