Auf dem Spargel- und Erlebnishof Klaistow ist am Mittwoch die Heidelbeerernte gestartet. Auch Selbstpflücker können jetzt an die Arbeit gehen. Der Betrieb in Klaistow ist Brandenburgs größter Heidelbeerproduzent und verblüfft auch mit neuen Bewässerungsstrategien.