Fichtenwalde

Diese junge Hündin wurde in Fichtenwalde ausgesetzt und sucht ein neues und gutes Zuhause. Der etwa zehn Wochen alte Welpe ist am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in dem Beelitzer Ortsteil gefunden worden. Es handelt sich um einen weiblichen Goldendoodle.

Die Hündin trägt keinen Chip, sie ist blind, ihr fehlen die Augäpfel. Das Veterinäramt des Landkreises Potsdam-Mittelmark geht davon aus, dass der Welpe in Fichtenwalde ausgesetzt wurde.

Wer Hinweise zur Herkunft des Hundes geben kann, meldet sich bitte bei Kathleen Wiggert von der Tierrettung Potsdam, Tel. 0176/22 11 43 91, oder oder bei der Amtstierärztin Sandra Reimann, Tel. 03381/53 32 73. Wer der kleinen Hündin ein neues Zuhause geben oder vermitteln will, kann sich ebenfalls unter diesen Nummern melden.

Von Jens Steglich