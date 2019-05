Beelitz

Wer gerne Spargel isst, ist an diesem Wochenende gut in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) aufgehoben: An etwa einhundert verschiedenen Ständen und auf einem Markt in der Altstadt feiert die brandenburgische Stadt ihr Spargelfest. Unternehmen und Bauern aus der Region bieten das beliebte Gemüse an. „Wir rechnen mit mehreren zehntausend Besuchern“, sagte Stadtsprecher Thomas Lähns am Freitag.

Die Spargelbauern in Brandenburg haben nach Angaben des Beelitzer Spargelvereins bis Ende Mai schon rund sechzehn Millionen Kilogramm des Gemüses geerntet. Bis zum Ende der Saison sollen es 22 Millionen Kilogramm werden. „Wir sind in diesem Jahr rundum zufrieden“, sagte Verbandschef Jürgen Jakobs. Im Vorjahr wurde mit 22,2 Millionen Kilogramm etwas mehr geerntet.

Umzug mit 50 Wagen

In Beelitz wächst Spargel auf 1700 Hektar. Etwa 4000 Hektar Spargelfelder gibt es in Brandenburg. Höhepunkt der Festtage ist am Sonntag ein Umzug durch die Altstadt mit mehr als 50 geschmückten Wagen und Gruppen der Beelitzer Vereine, Unternehmen, Kitas und Schulen, begleitet von Spielmannszügen.

Die Stadt verzichtet nach eigenen Angaben in diesem Jahr außerdem auf Einwegplastebecher und bietet Mehrwegbecher an. Am Samstag soll Beelitz als 600. Kommune in Deutschland als „Fairtraide Town“ ausgezeichnet werden, weil sich die Stadt beim Beziehen von Produkten aus anderen Ländern für fairen Handel einsetzt.

Von MAZonline/dpa