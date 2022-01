Beelitz

Mit dem Start in 2022 ist für Beelitz das große Jahr gekommen. Der Beginn der Landesgartenschau im April rückt langsam in greifbare Nähe und wie üblich wirft auch dieses Ereignis von überregionaler Bedeutung seine Schatten voraus. Im vorigen Jahr hat das 15 Hektar große Gelände südlich der Altstadt bemerkenswerte Formen angenommen. Etliches konnte, wie berichtet, vor dem Winter fertiggestellt werden. Nur zwei große Baustellen sind geblieben: das Festspielareal und das Mühlenmuseum. Die größte Unbekannte in der Planung ist und bleibt Corona.

„Gartenschau ist durchführbar“

So verwundert es nicht, welchen Wunsch Beelitz’ Bürgermeister und Laga-Geschäftsführer Bernhard Knuth äußern würde, hätte er einen für die Gartenschau frei: „Ich wünsche mir, dass die Beelitzer und möglichst viele Gäste gemeinsam ohne größere Einschränkungen 201 tolle Gartenschautage erleben können.“ Falls die pandemische Lage auch im April noch kritisch sein sollte, sieht sich Beelitz dennoch gut auf eventuelle Regeländerungen vorbereitet. „Eine Gartenschau ist auch unter den aktuellen Bedingungen durchführbar und wird vor allem auch vom Publikum honoriert“, sagt der Bürgermeister.

Bernhard Knuth hofft auf so wenige Corona-Einschränkungen wie möglich für die Laga. Quelle: Varvara Smirnova

Das sei für die Eröffnung der Laga die größte Erkenntnis gewesen, die er aus dem nun vergangenen Jahr mitnimmt. Die Bundesgartenschau in Erfurt oder die Landesgartenschau in Überlingen hätten es bewiesen. Erfurt zählte insgesamt 1,5 Millionen Besucher und spricht von einem Besucherrekord trotz coronabedingt etwas holprigem Start. Als die Buga im April 2021 eröffnete, lag die Inzidenz vor Ort bei 170. Es galten spezielle Regeln wie vorherige Anmeldung, Testnachweis, Essen in der To-Go-Variante und keine Konzerte oder Veranstaltungen. Nur 15.000 Besucher durften pro Tag auf das Gelände. Bei der Laga in Überlingen 2020 galt ab August zum Beispiel die 3G-Regel in Innenräumen und bei Veranstaltungen, aber keine Voranmeldung für einen Besuch.

Spielplatz als größter Meilenstein in 2021

Wie auch immer die Corona-Regeln in gut drei Monaten sein werden, der Beelitzer Laga-Park wird in Blütenpracht auf die Besucher warten. Die Liste der Stationen, der Anlaufpunkte, der Highlights, die fertig geworden sind, ist lang. Da wäre der Mühlenteich inklusive sprudelnder Fontäne, die zwei neuen Holzbrücken über der Nieplitz, das Mühlenfließ, die Wege, der Parkplatz, das Feuchtbiotop im alten Klärbecken und nicht zuletzt die 1,2 Millionen Blumenzwiebeln, die in die Erde gebracht wurden. Das sind nur einige Meilensteine. Der wichtigste für Bernhard Knuth war die Eröffnung des riesigen Spielplatzes am 7. Oktober.

Im Oktober ist der große Spielplatz auf dem Laga-Gelände eröffnet worden – mit zahlreichen kleinen Testpersonen. Quelle: Julius Frick

„Mit großem Spargelrutschturm und Spargelkorb sowie Slawenschiff passen die Spielgeräte perfekt nach Beelitz, die Beelitzer wissen die vielen Geräte für Kinder aller Altersklassen wirklich zu schätzen und nutzen sie bereits rege“, berichtet er. Etliche Kita-Kinder durften den Spielplatz bei der Eröffnung einweihen. Wie vieles, das für die Landesgartenschau auf dem Areal entsteht, bleibt der Platz auch nach dem Event erhalten. So auch der aktuelle Lieblingsplatz des Laga-Geschäftsführers auf dem Gelände: der Mühlenteich. „Mit seiner Fontäne, die mit wechselnden Farben beleuchtet wird, und dem Pavillon am Ufer sowie den Bullenwiesen im Hintergrund ist er ein wirkliches Highlight am südlichen Stadteingang geworden. Größere naturnahe Wasserflächen gab es ja vorher in Altstadtnähe nicht“, sagt Bernhard Knuth.

Keine neuen Vandalismus-Schäden

Am meisten freue er sich mit Blick auf das Bevorstehende darauf, dass sich die Stadt Beelitz und ihre Ortsteile einem großen Publikum vorstellen können. „Wir haben hier nicht nur tolle Landschaften, viele Blumen und Spargel, sondern Orte, in denen noch richtig was los ist und das Zusammenleben funktioniert“, sagt der Bürgermeister nicht ohne Stolz. Gruppen und Vereine aus den Ortsteilen werden sich auf der Freilichtbühne und einer großen Fläche davor präsentieren.

Neben den vielen sichtbaren Fortschritten war im vorigen Jahr aber nicht alles rosig. Im September gab es auf dem Gelände einmal mehr Vandalismus-Schäden zu beklagen, die Konsequenzen nach sich gezogen haben. Der Zutritt in den Abend- und Nachtstunden wurde begrenzt. In einer nächtlichen Aktion hatten unbekannte Täter italienische Skulpturen am Wäldchen nahe des Pavillons beschmiert. Außerdem wurde die Einfassung einer Bank herausgerissen und auch auf dem Spielplatz, der zu diesem Zeitpunkt kurz vor der Eröffnung stand, haben die Täter ihr Unwesen getrieben. Neue Vandalismus-Fälle gab es danach nicht wieder, so Bernhard Knuth auf Nachfrage.

Das Pavillon im Stadtpark kann nach der Laga für Hochzeiten gebucht werden. Quelle: Gertraud Behrendt

Im Dezember wurde damit begonnen, die Archegärten, die sich westlich der Treuenbrietzener Straße befinden, einzuzäunen. „Im Januar werden wir das ganze Gelände gesichert haben“, sagt der Bürgermeister. Die Treuenbrietzener Straße selbst soll bis kurz vor der Eröffnung der Laga am 14. April frei bleiben. Wenn die Gartenschau dann im Gange ist, wird sie gesperrt, denn sie führt direkt durch das Areal und trennt die Archegärten mit dem Mühlenteich vom Stadtpark.

Von Luise Fröhlich