Beelitz

Beim Ausbau der Brücker Straße in Beelitz (B246) wird in der nächsten Woche der Asphalt aufgebracht. Wie der Landesstraßenbetrieb mitteilte, erfolgen die Arbeiten in der Zeit von Dienstag, 9. November, 7 Uhr bis zum 15. November bis etwa 15 Uhr. Auf der Strecke zwischen dem Kreisverkehr (B246/L88) bis zum Ortsausgang Beelitz wird der Asphalt in mehreren Schichten aufgetragen. „Dazwischen wird ein Haftkleber aufgespritzt, der nicht betreten werden darf“, heißt es in einer Mitteilung des Landesstraßenbetriebes.

Auch der Anliegerverkehr wird unterbrochen

Anwohner müssen sich während der Bauarbeiten auf Einschränkungen einstellen. In der angegebenen Zeit wird der Anlieger- und Durchgangsverkehr unterbrochen. Die Schranke, die eingerichtet worden war, um Anliegerstraßen im Umfeld vor dem Schleichverkehr abseits der offiziellen Umleitungsstrecke zu schützen, bleibt in dem Zeitraum geschlossen. „Es wird nicht möglich sein, die Grundstücke entlang der Brücker Straße mit Fahrzeugen zu erreichen beziehungsweise zu verlassen“, teilte der Landesbetrieb mit.

Autos aus Baustellenbereich entfernen

Der Landesbetrieb bittet Anwohner, ihre Autos zwischen dem 9. und 15. November aus dem Baustellenbereich zu entfernen und außerhalb zu parken. „Die Zufahrten zur Baustelle dürfen nicht blockiert werden.“

Die ausgeschilderte Umleitung verläuft vom Kreisverkehr in Beelitz über die L 88 in Beelitz-Beilstätten, Fichtenwalde und Kanin zur Kreisstraße in Borkwalde und Borkheide bis zur B 246.

Von Jens Steglich