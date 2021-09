Beelitz

Das Flüsschen Nieplitz ist renaturiert worden, in einem ehemaligen Klärwerk wird ein Amphitheater mit großem Kulturprogramm eingerichtet und über dem Mühlenteich erhebt sich eine sechs Meter hohe Fontäne – das sind nur einige der Höhepunkte der Landesgartenschau in Beelitz (Potsdam-Mittelmark). Die als Zentrum des größten Brandenburger Spargelanbaugebiets bekannte, 13 000 Einwohner zählende Kleinstadt hatte sich schon für die Laga 2019 beworben, war damals knapp an Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) gescheitert. In der nunmehr siebten Auflage der Brandenburger Gartenschau kommt Beelitz im nächsten Jahr zum Zuge. Vom 14. April bis zum 31. Oktober 2022 werden in dem Städtchen mehrere Hunderttausend Besucher erwartet.

Die Bauarbeiten für das künftige Laga-Gelände, das sich entlang der Nieplitz erstreckt, sind schon weit fortgeschritten. Die Anwohner verfolgen rege den Fortgang der Arbeiten. „Wir haben uns bewusst entschieden, das Gelände während der Bauarbeiten nicht abzusperren“, erklärt Bürgermeister Bernhard Knuth (Unabhängiges Kommunalbündnis), der auch Geschäftsführer der Laga ist. Das habe sicherlich zur hohen Akzeptanz des Vorhabens in der Stadt beigetragen. Auch die regelmäßigen Führungen über das Gelände, zu denen der Bürgermeister einlädt, erfreuen sich großer Beliebtheit.

15 Hektar groß ist das unmittelbar an die Beelitzer Innenstadt angrenzende Areal. Natürlichkeit ist Trumpf bei der Landesgartenschau. Im neu angelegten Mühlenteich wird das Wasser über ein selbstreinigendes System ohne Chemie erneuert, ebenso in dem als Betonrinne inszenierten Nachbau des historischen Mühlenfließes. Die Nieplitz hat mehr Platz zum Fließen, Brücken und Terrassen laden zu Naturentdeckungen ein. Bei den Pflanzungen dominieren heimische Stauden. Die örtlichen Imker wurden einbezogen in die Gestaltung von Bienengärten. Wie überhaupt die Beelitzer Bürgerschaft vielfältige Gelegenheit hatte, sich einzubringen.

Preise und Anfahrt Die Tageskarte für die Lagakostet 17 Euro, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren haben freien Eintritt. Dauerkarten sind bis Ende 2021 für 65 Euro erhältlich, danach für 110 Euro. Veranstaltungen sind in der Regel inklusive. Erreichbar ist Beelitzmit den Bahnlinien RB33 bis Beelitz-Stadt und RE7 bis Beelitz-Heilstätten, wo ein Bus-Shuttle eingerichtet wird. Besucherparkplätze gibt es teils direkt am Gelände, teils am Stadtrand, ebenfalls mit Bus-Shuttle.

Ein Höhepunkt wird der Küchensommer sein. In einer Außenküche auf dem Gelände werden die Gäste erleben können, wie örtliche Hobbyköche nach heimischen Rezepten und mit heimischen Produkten Köstliches entstehen lassen. Dabei wird es nicht nur um Spargel gehen, auch wenn der Spargel natürlich eine gewisse Rolle auf der Laga spielen wird. Als Caterer wurde der Spargelhof Klaistow gewonnen. Und der Besuch auf dem Gelände lässt sich mit einer Tour zu einigen der umliegenden Spargelhöfe verbinden.

Auch die Kinder werden sich bei der Gartenschau nicht langweilen müssen. Im Zentrum der Anlage steht ein großer Spielplatz mit einem zehn Meter hohen Spargelturm, Wasserspielen und Bolzplatz. In einem angrenzenden Wäldchen wartet an einem Brunnen der Froschkönig. Mit Stimmen vom Band wird das Märchen erzählt. Und auf den Wegen wird das Beelitzer Maskottchen Spargelino unterwegs sein.

Große Schau in der Marienkirche

Zur Laga gehört auch die Hallenschau in der Marienkirche neben dem Rathaus. „Es ist das erste Mal, dass eine solche Schau in einer geweihten Kirche stattfindet“, erklärt Bürgermeister Knuth. Mit Kunstlicht wird dort ein passendes Ambiente für das alle 14 Tage wechselnde Blumendekor geschaffen. Die Kirchengemeinde wechselt in dieser Zeit in ein Open-Air-Gotteshaus auf dem Laga-Gelände und wird sich mit Gottesdiensten, Andachten und Lesungen beteiligen. Rund um die Marienkirche wird es einen ohne Eintritt zugänglichen Regionalmarkt geben. Die Verbindung zum Laga-Eingang verläuft durch die historische Posthalterei von 1789.

Wenn Ende Oktober 2022 die Landesgartenschau ihr Ende findet, werden die neu geschaffenen Grünanlagen für die Stadt erhalten, versichert Bürgermeister Bernhard Knuth. Auch die Freilichtbühne auf der Fläche des ehemaligen Klärwerks werde dann weiter bespielt. Für die Stadt erhofft sich Knuth durch die Laga einen weiteren Entwicklungsschub. Beelitz sei schon weithin bekannt als Spargelstadt. „Wir können zeigen, dass wir mehr zu bieten haben“, sagt er.

Von Ulrich Nettelstroth