Potsdam-Mittelmark

Schon jetzt stellt die Bundestagswahl einen neuen Rekord auf: Im Potsdamer Umland gab es noch nie zuvor so viele Briefwähler wie im Jahr 2021. Das bestätigten mehrere Rathäuser Anfang September auf Nachfrage der MAZ. Aus Gründen des Infektionsschutzes bittet die Stadt Werder (Havel) zum Beispiel explizit darum, auf den persönlichen Gang zur Wahlurne zu verzichten und lieber das Kreuzchen zu Hause oder seit Montag auch vor Ort im Schützenhaus zu machen.

Mehr Briefwahl-Vorstände

Mehr als 5100 Werderaner haben ihre Unterlagen dafür bereits beantragt und noch sind es knapp drei Wochen bis zum Wahlsonntag am 26. September. Zum Vergleich: Bei der letzten Bundestagswahl 2017 beantragten insgesamt nur 3861 Werderaner eine Briefwahl, bei einer Wahlbeteiligung von 76,1 Prozent. Bei der Kommunalwahl 2019 gab es in Werder 2925 Briefwähler. „Es ist absehbar, dass deutlich mehr Werderaner die Möglichkeit der Briefwahl nutzen werden als bei sämtlichen früheren Wahlen in der Stadt“, erklärte Stadtsprecher Henry Klix.

Gestiegen ist in den Kommunen auch die Zahl der Briefwahllokale: Neben 22 traditionellen Urnenwahllokalen in Werder gibt es in diesem Jahr acht Briefwahlvorstände mehr als bei der Bundestagswahl 2017. Vor vier Jahren waren es nur zwei. Die Briefwahlstimmen werden in Werder in der Carl-von-Ossietzky-Schule ausgezählt.

Nicht nur in der Blütenstadt liegt die Zahl der Briefwähler bereits jetzt über denen der Vorjahre. Auch in Schwielowsee ist die Marke bereits überschritten. 2040 Briefwahlunterlagen hat die Verwaltung bereits verschickt – im Jahr 2017 zählte Schwielowsee insgesamt nur 1963 Briefwähler. Auch hier wurde die Zahl der Briefwahllokale auf vier verdoppelt.

Neue Regel: 50 Fresdorfer müssen vor Ort wählen

Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Nachbargemeinde Michendorf: Dort haben von den insgesamt 10401 Wahlberechtigten bisher 2856 Briefwahlunterlagen angefordert. Das sind 27,5 Prozent der Wählerschaft und schon jetzt deutlich mehr als bei der vergangenen Bundestagswahl. 2017 wurden in der Gemeinde Michendorf bei einer Wahlbeteiligung von 63 Prozent insgesamt 2260 Briefwähler gezählt. Bei der Kommunalwahl 2019 waren es 2078 Briefwähler. In Vorahnung stark steigender Nachfrage hat die Gemeinde die Zahl der Briefwahllokale sogar verdreifacht. Bisher waren es zwei, bei dieser Bundestagswahl werden es sechs sein.

Allerdings musste ein Präsenz-Wahllokal in Langerwisch eingespart werden. „Es ist zu klein, um die Corona-Abstände einhalten zu können. Es weist nicht die erforderliche Quadratmeter-Zahl auf“, sagte Michendorfs Wahlleiterin Steffi Amelung. Die Kommune konnte dennoch in jedem der sechs Ortsteile mindestens ein Wahllokal einrichten – auch in Langerwisch und im kleinsten Ort Fresdorf. Dort könnte es am Wahlabend noch ein anderes Problem geben. „Wenn am 26. September nicht mindestens 50 Wähler in Fresdorf zusammenkommen, werden die Stimmen im Wahllokal in Stücken ausgezählt. Dann müssen die Wahlzettel aus Fresdorf dorthin transportiert werden“, sagte Amelung. Sie sprach von einer neuen Regelung, die nicht wirklich zu verstehen sei.

Mehr Briefwahlzettel auch in Teltow

Stahnsdorf ist hinsichtlich der Einwohnerzahl mit Michendorf vergleichbar. Während es hier ähnlich viele Briefwähler bei der Kommunalwahl wie in Michendorf waren – nämlich 2194 –, gibt es in Stahnsdorf aber mittlerweile schon etwas mehr Anträge auf Briefwahlunterlagen: Von 12350 Wahlberechtigten haben schon zu diesem frühen Zeitpunkt 3150 die entsprechenden Dokumente angefordert, also ein gutes Viertel. Bei der Bundestagswahl 2017 waren es 22,3 Prozent, die sich insgesamt zu diesem Schritt entschieden. Stahnsdorf hat daher jetzt sieben statt bisher sieben Briefwahllokale, die sich alle im Zille-Hort befinden werden.

Die Briefwahl-Stapel werden in den Lokalen bei dieser Wahl sehr viel höher sein als jemals zuvor. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Auch in Teltow sieht es ähnlich aus. Von 4540 Wahlberechtigen wurden hier Briefwahlunterlagen angefordert, rund 4000 waren es insgesamt bei der Kommunalwahl 2019. „Wir gehen davon aus, dass es pandemiebedingt mehr als bei den letzten Wahlen werden“, so Stadtsprecher Jürgen Stich. Der Kreiswahlleiter habe daher auch acht Briefwahlbezirke festgelegt, bei der vorigen Wahl waren es drei – genau wie in Kleinmachnow, wo bereits vergangenen Donnerstag 3991 Mal die Briefwahlunterlagen angefordert wurden. Hier haben sich bei der Kommunalwahl 4130 und bei der Bundestagswahl 4742 Bürger und Bürgerinnen zu diesem Schritt entschieden. Dennoch geht man in der Gemeinde davon aus, dass es diesmal mehr Briefwähler geben wird.

Corona-Regeln in den Wahllokalen Wer sein Kreuz auf dem Wahlzettel ganz traditionell in seinem Wahllokal setzen will, muss folgende Corona-Regeln beachten: In den Gebäuden gilt Maskenpflicht, außer bei der Identitätskontrolle gegenüber den Wahlhelfern. Wähler werden gebeten, eigene und nicht radierfähige Kugelschreiber in blauer oder schwarzer Schriftfarbe mitzubringen und das Lokal nach der Stimmabgabe zügig zu verlassen (ausgenommen davon sind die Wahlbeobachter). In den Wahllokalen selbst sind die Ein- und Ausgänge mit Schildern markiert. Zudem gilt das Abstandsgebot. Wegen der Hygienebestimmungen sind eventuelle Wartezeiten einzuplanen.

Beelitz hat die Marke noch nicht geknackt

Auch Beelitz, wo 144 Wahlhelfer im Einsatz sein werden, bildet mehr Briefwahllokale. Bisher gab es nur eins, jetzt sind es drei. Die Briefwähler-Zahl von vor vier Jahren ist zwar noch nicht ganz erreicht, aber auch in Beelitz wird sie spätestens zum Wahltag überschritten sein, wahrscheinlich deutlich früher. „2017 hatten zur Bundestagswahl rund 1600 Wähler in Beelitz von der Briefwahl Gebrauch gemacht. Nach aktuellem Stand haben schon jetzt etwa 1400 Wahlberechtigte ihre Briefwahlunterlagen erhalten“, sagte Stadtsprecher Thomas Lähns. In der Spargelstadt werde am 26. September wieder in jedem der zwölf Ortsteile mindestens ein Wahllokal eingerichtet. „Damit wollen wir die Möglichkeit erhalten, dass alle Einwohner auch am Wahltag ohne große Umstände und Fahrerei wählen gehen können“, so Lähns, der hinzufügte: „Das werden wir auch weiterhin so beibehalten, wenn es nicht durch eine gesetzliche Regelung ausgeschlossen wird.“

Von Luise Fröhlich, Konstanze Kobel-Höller und Jens Steglich