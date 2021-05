Beelitz

Kriminaltechniker haben am Freitagvormittag in Beelitz mit ihren Ermittlungen zur Ursache des verheerenden Brandes begonnen, der in der Nacht zuvor in der Virchowstraße ausgebrochen war. Aus bislang unbekanntem Grund hatten vor Mitternacht mehrere Mülltonnen eines Mietshauses gebrannt. Das Feuer griff schnell auf einen benachbarten Gemeinschaftscarport über und erfasste anschließend die Giebelfassade des Hauses. Zehn Familien mussten evakuiert werden.

Zur Galerie Beim Brand eines Carports in Beelitz sind vier Menschen schwer verletzt worden. Darunter ein Rettungssanitäter.

Ergebnis erst in einigen Wochen

Ein Ergebnis der Untersuchungen kann allerdings erst in einigen Wochen erwartet werden, sagte ein Polizeisprecher auf MAZ-Nachfrage. Da die Ursache des Feuers nicht eindeutig erwiesen ist, ermittelt die Kripo zum Verdacht der schweren Brandstiftung. Sie sichert Spuren und befragt die Hausbewohner.

Mietshaus und Kita blieben verschont

Der Beelitzer Bürgermeister Bernhard Knuth (UKB) und sein Ordnungsamtsleiter kamen am Freitagvormittag vor Ort, um sich über das Unglück zu informieren und den betroffenen Mietern die Hilfe der Stadtverwaltung anzubieten. Knuth lobte den Einsatz der Beelitzer Feuerwehr, die verhindern konnte, dass das Mietshaus sowie eine angrenzende Kita den Flammen zum Opfer fallen.

