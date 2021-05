Beelitz

Bei einem Großbrand in der Nacht zum Freitag in Beelitz sind vier Menschen schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache brannten vor Mitternacht vor einem Mietshaus in der Virchowstraße zunächst mehrere Mülltonnen. Das Feuer griff schnell auf eine benachbarte gemeinschaftliche Carportanlage über und fraß sich bald darauf an der kunststoffgedämmten Fassade der Giebelwand des Hauses empor. Bei dem Brand wurden drei Parzellen der Gemeinschaftsanlage komplett zerstört. Auch ein Auto, das im vorderen Bereich abgestellt worden war, konnte nicht mehr gerettet werden. Wegen der unklaren Brandursache ermittelt die Polizei zum Verdacht der schweren Brandstiftung.

Anwohner hörten mehrmals einen Knall

Anwohner des betroffenen Hauses sowie eines Nachbargebäudes hatten am späten Donnerstagabend mehrfach einen Knall gehört, das Feuer entdeckt und sofort Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Die Johanniter Unfallhilfe Beelitz brachte gemeinsam mit den Feuerwehrleuten die zehn Familien des Mietshauses in Sicherheit. Kinder waren nicht darunter. Bis auf einen Anwohner konnten die übrigen Mieter ihre Fahrzeuge aus der Gefahrenzone bringen.

Auch ein Rettungssanitäter schwer verletzt

Auf dem einzig möglichen Fluchtweg, einem schmalen Weg dicht an der Brandstelle vorbei, mussten die Menschen aus dem Gefahrenbereich herausgebracht werden, sagt die Feuerwehr. Der Fluchtweg war bereits stark verraucht. Bei der Evakuierung wurden drei Anwohner und ein Rettungssanitäter schwer verletzt. Der Retter wollte einem älteren Mann zu Hilfe eilen, der einen Kreislaufzusammenbruch erlitten hatte, und zog sich dabei eine Rauchgasvergiftung zu. Auch zwei weitere Hausbewohner, die die Rettungsaktion aktiv unterstützten, mussten ebenso notärztlich behandelt werden. Drei der Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Feuerwehr kämpft vier Stunden gegen Flammen

Knapp vier Stunden hatten die Feuerwehrleute gegen die Flammen kämpfen müssen. Da das Haus in so genannter zweiter Reihe hinter einer anderen Gebäudezeile steht, hat die Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen nicht sofort direkt bis an den Brandherd fahren können. Die einzige Zufahrt war der erwähnte enge Gang, der als Fluchtweg genutzt worden war..

Zur Galerie Beim Brand eines Carports in Beelitz sind vier Menschen schwer verletzt worden. Darunter ein Rettungssanitäter. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Brandbekämpfung musste zunächst ausschließlich über verlängerte Schläuche erfolgen. Als das Feuer unter Kontrolle war, konnten die Feuerwehrleute das Drehleiterfahrzeug heranführen. Mit Hilfe der Drehleiter hatten die Feuerwehrleute die Kunststoffplatten an der Giebelwand des Hauses abmontiert, um eventuelle Glutnester löschen zu können.

Ergebnis erst in einigen Wochen

Kriminaltechniker der Polizei haben am Freitagvormittag die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mit einem Ergebnis sei jedoch erst in einigen Wochen zu rechnen, sagte ein Polizeisprecher auf MAZ-Nachfrage. Auch der Beelitzer Bürgermeister Bernhard Knuth (UKB) besichtigte am Freitagvormittag den Brandort und bot den Mietern die Hilfe der Stadt an.

Kita vor dem Feuer gerettet

„Bei Evakuierungen stellen wir vorübergehend Ausweichquartiere zur Verfügung“, versichert Knuth. Zum Glück könnten die Mieter in der Virchowstraße in ihren eigenen Wohnungen bleiben. Ein Hilfeersuchen sei bislang nicht an die Stadt herangetragen worden. Knuth dankt der Feuerwehr für ihren Einsatz und dass es gelungen sei, sowohl das Mietshaus selbst, das in den 1990-er Jahren erbaut wurde, als auch die benachbarte Kindertagesstätte vor den Flammen zu retten.

Kein Zusammenhang mit jüngeren Fällen

Erst vor etwa zwei Wochen hatten nebenan im Wohngebiet Platanenring Mülltonnen und kürzlich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Trebbiner Straße ein öffentlicher Papierkorb gebrannt. Knuth glaubt aber nicht, dass ein Serientäter in Beelitz unterwegs ist. In beiden Fällen waren wohl eher Nachlässigkeit beziehungsweise technische Umstände im Spiel, sagt er.

Von Heinz Helwig