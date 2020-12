Saarmund/Teltow

In einer Seniorerenresidenz in Saarmund ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Zudem gibt es in Teltow drei Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen. Nähere Angaben konnte der Kreis dazu am Freitag nicht machen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, auf 55. Die drei neuen Todesfälle stehen aber nicht im Zusammenhang mit Infektionen in der Teltower Lavendelresidenz. Zwei Bewohnerinnen mit einer Infektion waren dort verstorben. Die Einrichtung ist nach eigenen Angaben inzwischen aber wieder virusfrei, alle Bewohner konnten die Quarantäne verlassen.

Reihentestung ergab mehr als 30 positive Befunde

Anders ist die Lage in der Saarmunder Seniorenresidenz. Dort haben sich laut Landkreis insgesamt 34 Bewohner und Mitarbeitende mit dem Coronavirus infiziert. Die Rede ist von fünf Mitarbeitern, die positiv getestet wurden. Alle anderen Betroffene sind Bewohnerinnen und Bewohner. In der Einrichtung waren nach Kreisangaben zunächst zwei positive Befunde bekanntgeworden. Daraufhin wurde eine Reihentestung durchgeführt, bei der nun 32 neue Infektionen festgestellt wurden. Von der Einrichtung selbst war am Freitag keine Auskunft zu bekommen.

Anzeige

Kreis: Derzeit keine schweren Krankheitsverläufe in Saarmund

„Schwere Krankheitsverläufe sind dem Landkreis derzeit aus der Einrichtung in Saarmund nicht bekannt“, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. „Senioreneinrichtungen haben eigene Rahmenpläne, wie sie sich verhalten sollen. Das erste Mittel ist eine Kohortenisolierung. Positiv Getestete werden in einem gesonderten Bereich untergebracht“, so Schwinzert.

Saarmunder wollten Weihnachtsüberraschung vorbeibringen

Saarmunder rund um die Mitstreiter des Bürgertreffs wollten am Samstag an der Seniorerenresidenz vorbeifahren, um Weihnachtsmusik zu spielen und an der Tür für die Senioren eine Weihnachtsüberraschung abgeben. Kinder der Freizeiteinrichtung der Grundschule Saarmund hatte weiße Tüten für die Senioren bemalt.

Ein positiver Fall in Grundschule Saarmund

Die Gemeinde Nuthetal wurde vom Gesundheitsamt über einen positiven Corona-Test unter Schülern einer 5. Klasse der Grundschule Saarmund informiert. Für alle Schüler der Klasse wurde bis zum 20. Dezember Quarantäne angeordnet. Das Gesundheitsamt werde sich in den nächsten Tagen bei den betroffenen Familien melden. Das weitere Vorgehen erfolge in enger Abstimmung zwischen Grundschule, Gemeindeverwaltung und dem Gesundheitsamt, teilte die Kommune mit.

Auch zwei Grundschulen betroffen

Nach Kreisangaben hat sich zudem eine Mitarbeiterin der Recura-Kliniken in Beelitz-Heilstätten mit dem Virus angesteckt. Die Einrichtung habe die direkten Kontaktpersonen ermittelt, alle Betroffenen sind in Quarantäne, teilte der Kreissprecher mit.

Lesen Sie auch:

Corona-Update am Mittwoch: 66 Neuinfektionen in Potsdam-Mittelmark – Inzidenz steigt wieder über 100

Jeweils einen Corona-Fall meldet der Kreis aus der Grundschule in Beelitz und der Carl-von-Ossietzky-Grundschule in Werder. „Die Kontaktverfolgung ist angelaufen“, hieß es.

Von Jens Steglich