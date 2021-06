Mittelmark

Für alle Hortkinder der 1. und 2. Klassen der Beelitzer Diesterweg-Grundschule sowie für vier Erzieher hat das Gesundheitsamt vorsorglich Quarantäne bis 15. Juni angeordnet. Zuvor war nach Kreisangaben nach einem Kindertagsfest im Hortbereich, der zur Kita Kinderland gehört und von Grundschülern besucht wird, ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Reihentestung Donnerstag in der Turnhalle

„Die Prüfung der Kontakte läuft nach wie vor“, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Laut Schwinzert werden vorbeugend alle potenziellen Kontaktpersonen getestet. Er sprach von etwa 160 Personen, die am Donnerstag in der Turnhalle der Grundschule getestet werden. Für Kinder der höheren Klassenstufen laufe der Schulbetrieb weiter, sagte der Beelitzer Stadtsprecher Thomas Lähns.

10.000 Impfung im Kreis

Unterdessen hat der Landkreis für seine drei Impfstellen am Dienstag die 10.000-te Impfung gemeldet. Ein Ansturm auf die Anmelde-Plattformen blieb nach Aufhebung der Impfpriorisierung aus. „Es gab eine erhöhte Zahl an Nachfragen bei unserer Hotline, aber keinen übergroßen Andrang bei den Impfstellen“, sagte Schwinzert.

Impfangebot für über 60-Jährige

Für diese Woche sind die Termine in den drei Impfstellen des Kreises – in den Kliniken in Bad Belzig, Treuenbrietzen und Kloster Lehnin – alle vergeben. Mit einer Ausnahme: Für Donnerstag, 10. Juni, sind noch mehr als 30 Termine frei (Stand: Dienstagnachmittag). Sie sind für die Altersgruppe der über 60-Jährigen bestimmt. „Wir wollen nach der Aufhebung der Priorisierung, dass ältere Menschen noch einmal ein spezielles Angebot bekommen“, sagte Schwinzert. Frei sind diese Termine für eine Impfung in der Klinik in Kloster Lehnin mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson.

Für alle, die noch keinen Impftermin haben, gilt der Rat, es Ende der Woche erneut zu versuchen. „Ende der Woche werden in der Regel neue Termine freigeschaltet, wenn die angekündigten Impfstofflieferungen bestätigt wurden“, so Schwinzert.

Inzidenz sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Potsdam-Mittelmark am Dienstag leicht auf nun 14,3 gesunken (Vortag: 14,8). Gemeldet wurde nur eine Neuinfektion binnen 24 Stunden. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Pandemiebeginn auf das Coronavirus getestet wurden, beträgt 7865. Davon gelten 7599 als genesen. Dem Gesundheitsamt sind 62 aktuell Infizierte bekannt. In Quarantäne befinden sich 221 Menschen.

Von Jens Steglich